Zoëtry Mallorca nominado a los premios Condé Nast Traveler España 2024

La revista de viajes Condé Nast Traveler España acaba de anunciar el nombre de los nominados a la edición 2024 de sus prestigiosos premios, que cada año eligen por votación popular a los mejores establecimientos de España. En esta exclusiva selección aparece este año un hotel de 5 estrellas operado en Mallorca por Inclusive Collection, part of World of Hyatt, la cadena de resorts de lujo con opción Unlimited-Luxury® y Endless Privileges® más grande del mundo.

Se trata de Zoëtry Mallorca (Mallorca), construido sobre una emblemática finca histórica del Siglo XIV, y cuyo restaurante Andreu Genestra ha sido el primero de Baleares en obtener una estrella verde Michelin.

Zoëtry Mallorca opta a la categoría de “Mejor hotel gastronómico”, gracias a la excelente oferta culinaria de sus propios restaurantes y, sobre todo, del restaurante que el laureado chef Andreu Genestra tiene en su interior.

Los premios Condé Nast Traveler España son elegidos por votación popular, a través de un proceso que dará comienzo en abril y se prolongará hasta junio. Posteriormente en julio se darán a conocer el nombre de los ganadores.

Para Inclusive Collection, part of World of Hyatt, el hecho de que Zoëtry Mallorca haya sido nominado en una categoría copada por referentes de la hostelería de lujo de nuestro país, es un orgullo y hace más interesante, si cabe, la competición.

Inclusive Collection, part of World of Hyatt, cuenta con el portafolio de resorts de lujo con opción Todo Incluido más grande del mundo, que es comercializado bajo 10 marcas distintas. Cada una de ellas nos permite vivir un momento diferente de nuestra existencia, adoptando y reflejando un estilo de vida particular: Impression by Secrets, Hyatt Ziva®, Hyatt Zilara®, Zoëtry® Wellness & Spa Resorts, Secrets® Resorts & Spas, Breathless Resorts & Spas®, Dreams® Resorts & Spas, Hyatt Vivid Hotels & Resorts, Alua Hotels & Resorts® y Sunscape® Resorts & Spas.

Inclusive Collection, que en la actualidad cuenta con 120 resorts y más de 38.000 habitaciones en 31 destinos de 12 países, eleva continuamente el concepto de la hostelería vacacional a un nivel de lujo superior, con propiedades galardonadas que ofrecen un alojamiento de gran calidad y ubicaciones excepcionales. Para más información, acceda a www.hyattinclusivecollection.com.