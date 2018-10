Asia Bibi es absuelta de la pena capital por el cargo de blasfemia y los radicales protestan a las puertas del juzgado

El Tribunal Supremo de Pakistán ha absuelto este miércoles a la cristiana Asia Bibi, juzgada por blasfemia. La sentencia a muerte que ha sido anulada fue impuesta bajo la acusación de insultar al profeta Mahoma en 2009.

El presidente del Tribunal Supremo pakistaní, Saqib Nisar, ha confirmado la anulación de l a sentencia a muerte. "Si la absuelta no tiene otros cargos puede ser liberada", ha dicho. El mismo presidente ha estado al frente del proceso en un tribunal de tres jueces. La sesión se ha celebrado con fuertes medidas de seguridad antiterrotistas, tanto fuera de la sala como dentro, e incluso, las fuerzas de seguridad estaban presentes dentro del recinto sin armas.

La juzgada, madre de cinco hijos, había sido denunciada por unas vecinas cercanas a ella en 2009 y posteriormente, en 2010, fue condenada a muerte por el cargo de blasfemia. Más tarde, en 2014, la cristiana perdía un recurso presentado ante el Tribunal superior de Lahore. Y en 2015 el Supremo paralizó la ejecución tras aceptar estudiar su apelación, cuya primera vista, fijada para 2016, se pospuso tras la recusación de uno de los jueces.

Hace unos días el Tribunal Supremo paquistaní estudió el pasado 8 de octubre la apelación a la condena a muerte de Asia y se reservó el veredicto, al remarcar que existían contradicciones en las declaraciones de los testigos.

Ahora mismo, grupos de islamistas radicales protestan en varias ciudades paquistaníes por la absolución. "Las protestas por la santidad del profeta han comenzado. Moriremos por ello. No daremos un paso atrás", ha advertido en un comunicado el partido islamista radical Tehreek-e-Labbaik Pakistan (TLP).

Mumtaz Qadri's father Malik Bashir addressing protesters at Islamabad's Faizabad interchange a short while ago, saying "We must take revenge for this [verdict]." (Qadri killed Salman Taseer for supporting #AasiaBibi in 2010.) pic.twitter.com/5iqlSDbik7