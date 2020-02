Bernie Sanders ya es el favorito: ganadores y perdedores de las primarias de New Hampshire

Tras el lamentable desastre de Iowa, hoy los demócratas respiran tranquilos con un recuento rápido y eficaz en New Hampshire. O mejor dicho, algunos respiran tranquilos. Seguro que al establishment del partido no le llena de tranquilidad la victoria de Bernie Sanders, que es desde hoy el favorito para ganar las primarias y convertirse en el candidato más izquierdista de la historia de los grandes partidos. Tampoco debe de ayudar a su ansiedad el desastre sin paliativos del hasta ahora favorito, el vicepresidente de Obama Joe Biden. Vamos con los ganadores y perdedores de la noche.

Ganadores

Bernie Sanders: al senador se le escapó por muy poco Iowa y necesitaba ganar en New Hampshire. Lo ha logrado y ya se puede decir que un socialista es el favorito para enfrentarse contra Donald Trump en las elecciones presidenciales de noviembre. Queda mucho camino, pero Sanders tiene el dinero y la organización para pelear hasta el final. Su batalla con Elizabeth Warren por convertirse en el candidato del ala izquierda del partido se está saldando claramente a su favor. Además, las divisiones en el ala moderada entre varios candidatos también le benefician.

Pete Buttigieg y Amy Klobuchar: Pete Buttigieg ha vuelto a sorprender con un impresionante segundo puesto que a ratos ha amenazado con convertirse en victoria, algo que hace solo unos meses hubiera parecido un sueño. Su felicidad solo se ve un poco matizada por la otra gran sorpresa de la noche: Amy Klobuchar ha quedado tercera. En algún momento un candidato tendrá que quedar como “la alternativa moderada” en estas primarias y Buttigieg sabe que él es el alcalde de una pequeña ciudad, mientras que Klobuchar es senadora desde hace 13 años. Está claro a quién preferiría el aparato del partido, que todavía manda algo.

New Hampshire: media hora después del cierre de las últimas urnas, ya se habían contado uno de cada cuatro votos. Como debe ser, no como en Iowa. La eficiencia callada de esta primaria hace sonrojar al procedimiento romántico pero arcaico de los caucus de Iowa. Tras el desastre de la semana pasada, existe un debate muy real sobre si Iowa debe perder su posición de privilegio en la elección de presidentes. Ahora mismo, New Hampshire parece contar con más simpatías.

Perdedores

Joe Biden: cuando uno ha sido vicepresidente y lleva décadas en la primera línea de la política nacional, quedar por debajo del 10% en New Hampshire entra dentro de la categoría de ‘humillante’. La historia de Biden cada vez se parece más a una que hemos visto varias ya veces antes en primarias; un candidato conocidísimo, al que todos consideran el favorito y que lidera cómodamente las encuestas nacionales, pero que no levanta entusiasmo en los primeros estados y acaba derrumbándose. Su última esperanza es que South Carolina, con los votantes afroamericanos que le han sido tan fieles, le dé algo de brillo antes del Supermartes. Pero para eso quedan dos semanas y su campaña, con poco dinero en el banco, está en la UCI.

Biden abandona Nuevo Hampshire y lo da por perdido antes del recuento EFE

Elizabeth Warren: como Bernie Sanders, Warren viene de un estado vecino a New Hampshire, Massachusetts. A diferencia de Sanders, sin embargo, no parece haberlo aprovechado. La senadora se ha quedado por debajo del 10% de los votos, un dato que hace sonar las alarmas en cualquier campaña. Lo peor noticia para ella es que su distancia con Sanders es cada vez mayor y solo uno de los candidatos izquierdistas va a sobrevivir. Cada nueva derrota, la acerca a la retirada.

Los pequeños: para un candidato con pocas posibilidades, Iowa y New Hampshire es vencer o morir, o das la sorpresa o haces las maletas. Menos de diez minutos después de que cerraran las últimas urnas, Andrew Yang ha anunciado que su campaña ha terminado. Su gesta ha sido insuficiente pero impresionante: un humilde y desconocido emprendedor sin experiencia política ha logrado construir todo un movimiento en las redes gracias a su propuesta estrella; una renta básica universal de 825€ al mes para cada estadounidense. Junto a Yang, abandona el senador Michael Bennet: un buen tipo con buenas ideas cuya campaña nunca llegó a coger velocidad.

¿Y ahora?

Hasta esta noche solo han hablado estados muy blancos, ahora le toca el turno a la diversidad. Antes del gran premio del Supermartes, con 14 estados votando, tenemos los caucus de Nevada dentro de 10 días y la primaria de Carolina del Sur una semana después. En el primero de esos estados uno de cada cinco participantes en los caucus demócratas es hispano, mientras que en el segundo, más del 60% de los votantes de la primaria son afroamericanos.