Bernie Sanders suspende temporalmente sus actos de campaña tras ser intervenido por una obstrucción arterial

Bernie Sanders ha sido hospitalizado e intervenido por una obstrucción en una arteria tras sentir molestias en el pecho este martes durante un evento de campaña. Según explica su equipo en un comunicado, después de varios exámenes médicos, Sanders ha sido sometido a una operación para insertarle dos stents, un pequeño tubo de malla de metal que se utiliza para abrir las venas y las arterias.

Bernie Sanders is cancelling all of his upcoming events/appearances until further notice.



He had two stents put in, following chest discomfort during a campaign event yesterday. pic.twitter.com/1PyF4tn2EN