Boris Johnson logra una amplia mayoría en Reino Unido, según los sondeos a pie de urna

Los colegios electorales en Reino Unido han cerrado a las 23 horas de España y los sondeos a pie de urna pronostican una clara mayoría para el Partido Conservador de Boris Johnson. Si se cumplen estos resultados, el primer ministro tendría las manos libres para ejecutar sus planes para el Brexit.

Las primeras estimaciones dan al Partido Conservador 368 escaños, muy por encima de los 326 que marcan la mayoría absoluta y lo que supondría un aumento de 50 diputados respecto a 2017. El Partido Laborista, por su parte, obtendría tan solo 191 escaños, lo que supondría una pérdida de 71 representantes y su peor resultado desde 1935. Esta sería la mayoría conservadora más amplia desde 1987, cuando gobernaba Margaret Thatcher.

El Partido Nacional Escocés pasaría de 35 a 55 escaños y los Liberal Demócratas ganarían un representante, logrando 13 parlamentarios. El Brexit Party de Nigel Farage no obtendría representación.

EXIT POLL: Conservatives projected to win election as Labour suffer major losses #GE2019



CON: 368

LAB: 191

LIB DEM: 13

BREX: 0

SNP: 55

GREEN: 1

OTHER: 22 pic.twitter.com/FkqseCrrnR — Sky News Breaking (@SkyNewsBreak) December 12, 2019

"Pensábamos que íbamos a estar más cerca. Si se cumplen estos resultados, es muy decepcionante", ha señalado John McDonnell, portavoz laborista de Economía y uno de los ideólogos del giro a la izquierda del partido. McDonnell ha achacado estos resultados al Brexit y no a su programa marcadamente socialista y de izquierdas.

En las últimas elecciones, celebradas en 2017, el Partido Conservador obtuvo 318 escaños; el Partido Laborista, 262; el Partido Nacional Escocés, 35; los Liberal Demócratas, 12; y el Partido Unionista Democrático de Irlanda del Norte, 10. Los conservadores se hicieron con el Gobierno gracias al apoyo de los unionistas norirlandeses.

Boris Johnson convocó elecciones anticipadas para reforzar su mayoría en el Parlamento tras haber fracasado en todos sus intentos para hacer efectivo el Brexit el 31 de octubre. Johnson llegó a Downing Street a finales de julio de 2019 tras la dimisión de Theresa May, que renunció al cargo después de que el Parlamento rechazase hasta en tres ocasiones su acuerdo de salida de la UE.

La mayoría en el Parlamento se sitúa en los 326 parlamentarios. Sin embargo, en ocasiones esta barrera puede ser menor porque hay cuatro miembros de la Cámara, entre ellos el presidente, que no votan en la mayoría de las decisiones. Además, los siete parlamentarios del Sinn Fein elegidos en 2017 no ocuparon sus escaños. Esto situó la mayoría efectiva en 320, según The Institute for Government..

La Cámara de los Comunes se compone de 650 parlamentarios. Las circunscripciones son uninominales y se rigen por mayoría simple, es decir, de cada territorio sale un único diputado y basta con ser la fuerza más votada para llevarse el escaño.

Sondeos fiables

Los sondeos a pie de urna se elaboran en base a una muestra compuesta por 144 colegios electorales por todo el país. En dichos colegios se pide a votantes de forma aleatoria que vuelvan a votar igual que lo han hecho en la urna oficial. Como los expertos ya saben cómo votaron esas mismas muestras aleatorias en años anteriores, elaboran su proyección a partir de esa variación.

Las encuestas a pie de urna en Reino Unido suelen acertar o quedarse muy cerca de los resultados finales. En 2017, los sondeos se quedaron a tan solo cuatro escaños de los que acabó consiguiendo el Partido Conservador, pero predijo correctamente que los tories iban a necesitar el apoyo de los unionistas irlandeses.

Sin embargo, los sondeos también se han equivocado en el pasado. En 1992 y 2015 predijeron un Parlamento sin mayorías con el Partido Conservador como la fuerza más votada, pero la realidad fue que en ambos casos alcanzaron la mayoría absoluta.