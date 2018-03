La Eurocámara y el Parlamento Británico citan a Zuckerberg para que dé explicaciones por el escándalo de Cambridge Analytica

El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, ha invitado al fundador y consejero delegado de Facebook, Mark Zuckerberg, para que dé cuentas del uso de los datos de los europeos tras el escándalo de Cambridge Analytica. De la misma forma, el Parlamento Británico ha citado al creador de la red social para que explique ante un comité la supuesta fuga de datos de millones de usuarios que se pudieron utilizar para influir en las elecciones presidenciales en EEUU que Donald Trump ganó en noviembre de 2016.

"Hemos invitado a Mark Zuckerberg al Parlamento Europeo porque Facebook necesita aclarar ante los representantes de 500 millones de europeos que sus datos personales no se usan para manipular la democracia", ha escrito Tajani en Twitter.

We’ve invited Mark Zuckerberg to the European Parliament. Facebook needs to clarify before the representatives of 500 million Europeans that personal data is not being used to manipulate democracy.