La Federación Inglesa de Fútbol multa a Guardiola con 20.000 libras por llevar el lazo amarillo en los partidos

La Federación Inglesa de Fútbol ha multado con 20.000 libras (22.500 euros) a Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, por llevar el lazo amarillo en apoyo a los presos independentistas pese a las advertencias y el expediente abierto por el organismo, según ha informado este viernes AFP.

Guardiola se volvió a poner el lazo el pasado 25 de febrero durante la final de la Copa de la Liga, disputada frente al Arsenal en Wembley. El organismo regulador del fútbol inglés hizo pública la sanción a Guardiola el 23 de febrero en una breve nota de prensa en la que indicaron que había sido sancionado "por llevar un mensaje político, específicamente un lazo amarillo, violando las leyes de la Federación Inglesa y la regulación publicitaria".

El ex entrenador del FC Barcelona ha lucido el lazo amarillo en las ruedas de prensa y encuentros del Manchester City tanto en la 'Premier League' como en la Liga de Campeones. Este martes, Guardiola dijo que si la Federación considera que no debería usar el lazo amarillo "lo aceptaría" y, aunque no lo llevase, "siempre estará allí": "El lazo amarillo siempre estará allí, se vea o no, incluso si lo llevo en la conferencia de prensa o después del partido, no importa". "La situación no cambia, todavía hay personas en prisión de una manera injusta", añadió.

Precisamente este viernes, el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, en prisión preventiva, agradeció en un artículo en el diario británico The Guardian el "acto de solidaridad de llevar un lazo amarillo" en los encuentros. El presidente de Òmnium aseguró que el lazo amarillo "no representa ninguna afiliación política ni es un símbolo de la independencia catalana". "Es sencillamente un signo de solidaridad con personas que han sido encarceladas de forma injusta, como las familias de los rehenes estadounidenses retenidos en la crisis de la embajada de Teherán en 1979 que rezaban por su libertad", escribe Cuixart.