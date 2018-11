Fox News, NBC y Facebook retiran un anuncio electoral de Trump por racista y sensacionalista

La red social Facebook anunció este martes que ha decidido retirar un polémico anuncio antiinmigración de la campaña del Partido Republicano para las elecciones de este martes, al considerar que su "contenido sensacionalista" transgrede las políticas de la compañía.

En un comunicado, la empresa que dirige Mark Zuckerberg indicó que aunque el vídeo podrá seguir siendo compartido por los usuarios, la red social no permitirá que se pague para su difusión como ocurría hasta ahora.

Medios locales calculan que los republicanos se gastaron entre 28.000 y 100.000 dólares para promocionar el anuncio en Facebook y que este recibió entre 2,8 y 5 millones de visitas en la plataforma.

La acción de Facebook se produce después de que dos de las principales cadenas de televisión del país, NBC y la conservadora Fox News, hayan tomado la misma decisión en las últimas horas, y de que el canal CNN rechazase su emisión desde un primer momento por considerarlo "racista".

El anuncio fue emitido este lunes por NBC en el intermedio de un partido entre los New England Patriots y los Green Bay Packers de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) y procede de la campaña del presidente Donald Trump para las elecciones de mitad de mandato que se celebran este martes.

En él se relaciona a los migrantes de la caravana procedente de Centroamérica con un criminal condenado en Estados Unidos por matar a dos policías en 2014, Luis Bracamontes.

"A los peligrosos criminales ilegales como el asesino de policías Luis Bracamontes no les importan nuestras leyes", asegura el anuncio, una versión resumida de otro que compartió el propio Trump la semana pasada en su cuenta de Twitter, que también incluía una acusación a los demócratas de permitir que Bracamontes entrara en el país.

El anuncio ha provocado numerosas críticas, entre ellas la de la actriz Debra Messing, protagonista de la serie Will y Grace que produce NBC, que aseguró a sus seguidores en Twitter estar "avergonzada" de que su cadena emitiera "ese repugnante anuncio racista".

To our @willandgrace fans—I want you to know that I am ashamed that my network aired this disgusting racist ad. It is the antithesis of everything I personally believe in, and what, I believe, our show is all about. @nbc pic.twitter.com/CLinZKHB47