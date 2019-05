El Gobierno de Nicaragua dice que no le impacientan los reclamos por los "presos políticos"

El Gobierno de Nicaragua informó este martes que no le impacientan los reclamos de liberación de los "presos políticos", que llevaron a la oposición a abandonar la negociación en busca de una salida pacífica a la crisis e instar a la realización de un nuevo paro nacional.

"No nos impacientamos a causa de quienes mueven planes alejados del bien común. No nos impacientamos por incumplimientos o ausencias alejadas de las aspiraciones y derechos de las familias nicaragüenses", según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.

La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia se retiró el lunes de una mesa de negociación instalada para hallar una salida pacífica a la crisis y llamó a las empresas a un paro nacional, porque el Ejecutivo de Daniel Ortega no ha cumplido con el compromiso de liberar a los manifestantes antigubernamentales arrestados en medio de la crisis, que estalló en abril de 2018.

Minutos después de ese anuncio opositor, el Gobierno accedió a enviar a sus casas, bajo distintos regímenes carcelarios, a un centenar de "presos políticos", como ya había hecho antes con otros más de dos centenares.

"Guardamos serenidad, prudencia, silencio respetuoso, ante la voluntad de Dios (...). No nos dejamos provocar, ni reaccionamos con ira o enojo. Sabemos que, esperando en Dios, nos recrearemos todos en 'abundancia de paz'", agregó este martes el Ejecutivo nicaragüense en un comunicado oficial.

Aunque las negociaciones entre el Gobierno y la Alianza se habían suspendido de manera oficial el 3 de abril pasado, las partes mantenían acercamientos para retomar dicho diálogo, una dinámica que fue rota el pasado jueves 16 cuando un "preso político" murió en la cárcel "La Modelo" al recibir un disparo en circunstancias poco claras.

La liberación de los "presos políticos" es un requisito fundamental en la crisis de Nicaragua y en las negociaciones entre la Alianza y el Gobierno.

El Gobierno ha prometido excarcelar a todos los "presos políticos" a más tardar el 18 de junio próximo, pero la muerte del reo Eddy Montes Praslín, de 57 años y doble nacionalidad nicaragüense y estadounidense, ha hecho que la oposición tema por la vida de los manifestantes convictos.

"El Gobierno no solamente no cumple con liberar a los 'presos políticos', sino que además no garantiza su seguridad dentro de la cárcel", dijo el miembro de la Alianza, Juan Sebastián Chamorro, al anunciar que la organización hará suya una propuesta de liberación de manifestantes elaborada por los abogados defensores y que plantea siete rutas para ello.

Con la reciente excarcelación, el número de "presos políticos" enviados a casa pasó de 236 a 336, por lo que todavía permanecen encerrados unos 132 de la lista que reconoce el Gobierno, una cantidad menor que los 809 que según la Alianza continúan privados de libertad.

Nicaragua vive una crisis que, desde abril de 2018 ha dejado unos 325 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), o bien 593 conforme listas de organizaciones locales, aunque el Gobierno solo reconoce a 199 fallecidos.