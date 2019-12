Boris Johnson recrea 'Love Actually' en un vídeo viral y los laboristas le recuerdan el estado de la Sanidad pública

Continúa el intercambio de vídeos electorales entre el Partido Conservador y el Laborista a pocos días para la celebración de los comicios del próximo 12 de diciembre en Reino Unido. Con el Brexit y la política social como temas centrales de la campaña de los de Johnson y Corbyn, respectivamente, el intercambio de vídeos virales entre ambos partidos representando estas "ideas fuerza" están protagonizando los días decisivos de la carrera electoral en redes sociales.

La última disputa por esta viralidad en redes la inició el pasado lunes el partido liderado por Boris Johnson a través de la publicación de un vídeo en el cual el ex alcalde de Londres recreaba una icónica escena de la película británica Love Actually (2003). A través de la reproducción de la conocida secuencia con la que concluye una de las tramas de la comedia navideña, el vídeo, titulado Brexit, actually, muestra al líder conservador presentándose por sorpresa en la casa de una pareja que comenta uno de los spots electorales del Partido Conservador que ven en televisión. Tras activar un audio que simula el canto de un coro ambulante (al igual que hace el personaje de la película), Johnson, situado bajo el quicio de la puerta principal, comienza a mostrar a una mujer una serie de carteles en los que aparecen rotuladas algunas de los principales ideas la campaña conservadora.

En estos rótulos, el líder británico enfatiza el mensaje de unidad del voto conservador sobre el cual ha girado la campaña de los de Johnson, con la premisa del desbloqueo de la crisis política surgida en torno a la materialización del Brexit como idea principal. "Tu voto nunca ha sido más necesario", "El otro puede ganar" o "Tienes una decisión que tomar" son algunos de los mensajes mediante los que el vídeo apela a la importancia de "votar para marcar la diferencia" y lograr una "mayoría útil".

El Partido Laborista no ha tardado en contestar al viral vídeo de Johnson (que ronda los 3 millones de visualizaciones en Twitter), mediante la difusión a través de las redes sociales del partido de una manipulación de un fragmento del spot conservador. En la respuesta laborista, la escena del vídeo original publicado por el Partido Conservador ha sido editada modificando algunos de los carteles mostrados por Boris Johnson. De esta forma, en lugar de letreros con mensajes apelando a la unidad conservadora, el primer ministro británico exhibe fotografías represantativas, según los laboristas, del "Tory NHS", el Servicio Nacional de Salud gestionado por los conservadores. Una de estas imágenes, que muestran a niños y ancianos enfermos en pésimas condiciones de cuidado, corresponde a la fotografía que un periodista trató de mostrar a Jonshon en su teléfono móvil antes de que este guardara el dispositivo en su bolsillo para evitar ver la imagen. El último de los carteles mostrados por Johnson en esta particular versión laborista reza "Vota laborista para salvar el NHS".

Además de esta respuesta oficial, que también se ha convertido en viral en cuestión de horas, la parlamentaria laborista por Tooting, Dr Rosena Allin-Khan, ha denunciado la gran similitud del vídeo publicado por los conservadores con el que ella misma publicó en noviembre de este año en su cuenta de Twitter. El vídeo, con una propuesta conceptual prácticamente calcada a la del spot difundido por los conservadores, la laborista hace cambiar la opinión de un votante conservador reproduciendo la misma escena de Love Actually , en esta ocasión, a través de mensajes tradicionalmente vinculados a las ideas del Partido Laborista.

No se trata sin embargo de la primera disputa entre ambos partidos por el posicionamiento de sus principales ideas de campaña en redes sociales a través de vídeos potencialmente virales. Esta misma semana, la plataforma Momentum, vinculada al Partido Conservador, publicó un vídeo titulado Austerity F.C en el cual se trata de ridiculizar las propuestas de austeridad económica de los conservadores, extrapolando sus efectos a los que este tipo de políticas provocaría en la gestión del vestuario un equipo de fútbol.

Otro de los vídeos que mayor repercusión ha tenido durante las últimas semanas ha sido el publicado también por el Partido Laborista bajo el título "Cuando los políticos culpan a los inmigrantes es porque se han quedado sin argumentos" en el que un grupo de ciudadanos se enfrenta a un político con un discurso xenófobo y racista.