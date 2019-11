"Cuando los políticos culpan a los inmigrantes es porque se han quedado sin argumentos": el vídeo de los laboristas británicos que deberíamos ver en España

Con el debate del Brexit como uno de los pilares centrales de la campaña electoral que terminará con los comicios el próximo 12 de diciembre en Reino Unido, la inmigración es uno de los temas más manidos junto a la salida de la Unión Europea. Ante ello, el Partido Laborista ha lanzado en sus redes sociales un anuncio que retrata de forma satírica todos los estereotipos racistas, xenófobos y clasistas que se entremezclan en los discursos de muchos dirigentes.

Bajo el título "Cuando los políticos culpan a los inmigrantes es porque se han quedado sin argumentos", se escenifica la sociedad británica en una reunión de un grupo de ciudadanos que se enfrenta a un político. "¡La escuela de mi hija se está cayendo a pedazos y no hay suficientes profesores que se hagan cargo!", "¡Mi madre necesita ser operada y lleva esperando seis meses!", "¡He sido despedida y no puedo pagar mi alquiler, pero no hay viviendas públicas!", son algunas de las proclamas que hacen.

A todas estas quejas el hombre responde que "tan solo hay una explicación". "Es todo culpa suya", espeta mientras señala al único inmigrante de la sala. "Si nos deshacemos de Ali los tiempos de espera en los servicios médicos serán menores porque tendremos más médicos", subraya. A esto, una de las asistentes a la reunión le echa en cara los recortes que han hecho en los servicios públicos. El director replica que "no tienen suficiente dinero" porque se lo tienen que gastar todo en Ali, el inmigrante.

Esto ocurre mientras entrega un maletín lleno de billetes de libras a un ejecutivo de una empresa por una rebaja fiscal, un "creador de puestos de trabajo", según expone a los asistentes. Es entonces cuando todos ellos se preguntan porqué no se emplea ese dinero en servicios públicos. En último lugar, el jefe del centro manifiesta que tiene "las manos atadas" y que le encantaría gastar ese dinero en hospitales, viviendas y escuelas. "Le tengo que hacer rebajas fiscales a las multinacionales... por culpa de Ali".