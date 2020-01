Julián Castro, el único aspirante latino, abandona su candidatura en las primarias demócratas de EEUU

Julián Castro, el exalcalde de San Antonio (Texas) y único precandidato presidencial demócrata latino, ha anunciado este jueves la suspensión de su campaña para llegar a la Casa Blanca en las elecciones de 2020.

"He determinado que simplemente no es nuestro momento", ha dicho el político en un vídeo divulgado por su campaña. "Estoy muy orgulloso de la campaña que hemos hecho. Hemos redirigido los temas de conversación a los que son verdaderamente importantes, hemos apoyado a los más vulnerables y hemos dado voz a las personas de las que nadie se acuerda".

