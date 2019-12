Manifestantes iraquíes atacan la embajada de EEUU en Irak tras los bombardeos de Washington en este país

Centenares de manifestantes iraquíes seguidores de una milicia chií han atacado este martes con piedras la embajada de EEUU en Bagdad y han establecido un campamento de protesta alrededor de la misión diplomática en respuesta a los bombardeos de EEUU de esta semana contra una milicia chií iraquí apoyada por Irán que acabaron con 25 combatientes muertos, según ha informado The New York Times.

Los manifestantes han intentado entrar en la embajada después de romper la puerta del complejo diplomático y quedándose a unos pocos metros del edificio principal, tal y como ha recogido la agencia de noticias Associated Press. Los manifestantes han lanzado gritos de "'¡Abajo EEUU!" y han intentado escalar las paredes en un intento de asaltar el edificio. Al mismo tiempo, otros han acampado a las afueras y han quemado varios contenedores colocados a lo largo de los muros de la embajada utilizados por los miembros de seguridad.

UPDATE: Iraqi protesters have got a little way inside the US embassy in Baghdad. They’re setting fires. Video by @Mustafa_salimb pic.twitter.com/mt5gHeUB9G

Además, los que han conseguido entrar en el complejo portan las banderas de la milicia y han pintado en las paredes de la embajada la frase: "Cerrado en nombre de la resistencia". Los manifestantes también han rociado con pintura algunos de los cristales del área de recepción donde aguardan los militares estadounidenses.

Associated Press confirma que hay llamas que salen desde dentro del complejo diplomático y que en estos momentos hay al menos tres soldados de EEUU en el tejado del edificio principal.

Una fuente del Ministerio del Interior iraquí que pidió el anonimato aseguró a Efe que ni el embajador ni funcionarios estadounidenses se encuentran dentro del edificio.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reaccionado al ataque a través de su cuenta de Twitter. El mandatario ha acusado a Irán de "orquestar el ataque" y ha añadido que "serán completamente responsables" de lo que ocurra. En el mismo mensaje, Trump ha instado a las fuerzas de seguridad iraquíes a proteger la embajada.

Iran killed an American contractor, wounding many. We strongly responded, and always will. Now Iran is orchestrating an attack on the U.S. Embassy in Iraq. They will be held fully responsible. In addition, we expect Iraq to use its forces to protect the Embassy, and so notified!