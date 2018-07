May gana por un estrecho margen una votación clave para el Brexit

La Cámara de los Comunes ha aprobado esta tarde el proyecto de ley de comercio, clave para el Brexit, pero no sin sobresaltos. El sector más proeuropeo del Partido Conservador británico registró una enmienda para obligar al Gobierno de May a buscar una unión aduanera con la Unión Europea si no se llegara a un acuerdo sobre la libre circulación de bienes para el día 21 de enero. Sin embargo, el Gobierno consideraba que esta postura le impediría llegar a acuerdos comerciales con otros países.

Los rebeldes tories, liderados por Stephen Hammond y Nicky Morgan, quienes registraron la propuesta, contaban con doce votos dentro del grupo conservador, que tiene 318 diputados en una cámara de 650. El Partido Laborista, con 262 diputados, anunció que les apoyaría.

Finalmente, la enmienda ha sido rechazada, con 307 votos en contra y 301 a favor. Doce diputados conservadores han apoyado la propuesta, como estaba previsto, pero cuatro laboristas han votado con el Gobierno.

Sin embargo, la Cámara de los Comunes ha aprobado la permanencia del Reino Unido en la Agencia Europea del Medicamento, en contra del criterio de May, por el estrecho margen de cuatro votos.

El proyecto de ley de comercio da poderes al Gobierno para adaptar la legislación nacional con el fin de cumplir obligaciones sobre acuerdos ya existentes, sienta nuevas estructuras para lidiar con posibles disputas tras la salida de la Unión Europea y traslada al derecho británico una cuarentena de acuerdos comerciales comunitarios, que el Reino Unido quiere conservar hasta que pueda firmar nuevos tratados. Ahora deberá ser aprobado en la Cámara de los Lores.