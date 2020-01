Miles de personas se manifiestan en Virginia contra las leyes de control de armas: "'¡No obedeceremos!"

Miles de personas se manifiestan este lunes en Virginia frente al Parlamento del estado, situado en la capital, Richmond, para protestar contra las medidas de control de armas propuestas por el Partido Demócrata, que tiene mayoría en el legislativo.

Thousands of Americans are attending the 2nd amendment rally in Richmond, Virginia to advocate for their constitutional rights. 🇺🇸#VirginiaRally#Virginia2A#Richmond2ARallypic.twitter.com/ykwiG8ijYL — Michael Coudrey (@MichaelCoudrey) January 20, 2020

El gobernador del estado, Ralph Northam, declaró el miércoles pasado el estado de emergencia ante las "amenazas de violencia". Northam citó información de inteligencia que apuntaba a la participación de milicias armadas y grupos de odio supremacistas en la concentración

Como respuesta, el Gobierno ha prohibido todas las armas en los alrededores del capitolio del estado y ha vallado el terreno e instalado una única entrada con detector de metales. Según informan medios estadounidenses, se han formado largas colas para entrar al recinto.

Otros manifestantes no han querido deshacerse de sus armas y se pasean por el centro de la ciudad armados incluso con chalecos antibalas y fusiles de asalto. El sábado, el líder de la minoría republicana en la Cámara de Representantes del estado, Todd Gilbert, publicó un comunicado condenado "cualquier grupo que venga a Richmond a difundir basura supremacista".

"A well regulated Militia, being necessary to the security of a free State, the right of the people to keep and bear Arms, shall not be infringed." #VirginiaRally#Virginia2A#Richmond2ARallypic.twitter.com/NwQ9GSD8HK — Michael Coudrey (@MichaelCoudrey) January 20, 2020

El Senado estatal aprobó la semana pasada tres leyes de control de armas y la Cámara de Representantes podría aprobar los proyectos esta semana, según informa The New York Times. Los manifestantes corean lemas como '¡no obedeceremos!'

Earlier posted video of Pledge of Allegiance. For those who’ve asked, here’s the video of “We will not comply.” Taken seconds apart. pic.twitter.com/vl66eQsLIo — Gabe Gutierrez (@gabegutierrez) January 20, 2020

El presidente Donald Trump ha mostrado su apoyo a los manifestantes y ha difundido en Twitter un vídeo de la concentración. "El Partido Demócrata en Virginia está trabajando duro para quitarte tus derechos de la Segunda Enmienda. Esto es solo el principio. No dejes que ocurra. Vota al Partido Republicano en 2020", ha afirmado.