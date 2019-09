El Parlamento británico echa oficialmente el cierre entre gritos de "vergüenza"

El Parlamento británico ha echado oficialmente el cierre esta madrugada en una caótica ceremonia llena de protestas. El primer ministro Boris Johnson decretó la suspensión de las sesiones parlamentarias hasta el 14 de octubre con la intención de dejar sin tiempo a los diputados para que no pudiesen aprobar una ley que frenase un Brexit sin acuerdo el próximo 31 de octubre. Sin embargo, ambas cámaras iniciaron un proceso de emergencia y han logrado aprobar esta legislación antes del cierre.

Parlamentarios de la oposición boicotearon con gritos la ceremonia cuando el Bastón Negro, cuya labor es mantener el orden en las dependencias de la Cámara de los Lores, se dirigía al presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, anunciando el cierre.

Mientras tanto, otro grupo de diputados intentaba bloquear el paso a Bercow para que no pudiese abandonar su asiento y acudir a la Cámara de los Lores para terminar la tradicional ceremonia. Cuando finalmente abandonó la Cámara, los parlamentarios iniciaron gritos de "vergüenza, vergüenza, vergüenza".

Bercow, conservador, no está a favor del cierre del Parlamento y así lo manifestó: "Esto no es una suspensión normal. No es típica. No es común. Es una de las más largas en décadas y representa, no solo para muchos colegas sino para mucha gente, una orden ejecutiva [act of executive fiat, expresión británica con connotación de autoridad absoluta]".

Cuando Bercow, que dimitirá de su cargo el 31 de octubre, acudió a la Cámara de los Lores para terminar la ceremonia, algunos diputados escoceses y galeses esperaron en sus escaños cantando canciones patrióticas.