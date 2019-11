El Partido Conservador de Reino Unido renombró su cuenta de prensa en Twitter para hacerse pasar por una de verificación durante el debate electoral

El Partido Conservador británico cambió el pasado martes su perfil de Twitter de prensa para hacerse pasar por "factcheckUK", una cuenta de verificación, mientras se celebraba el debate electoral entre Boris Johnson y Jeremy Corbyn. Una vez finalizó su emisión, la cuenta volvió a su apariencia original, según informa la BBC.

Twitter ha declarado que tomará medidas en caso de que se vuelva a repetir este hecho, pero la red social parece no haber hecho nada ante este incidente. "Twitter se compromete a facilitar un debate limpio durante las elecciones generales de Reino Unido", ha expresado un portavoz.

"Tenemos normativa a nivel global que prohíbe comportamientos que puedan engañar a los usuarios. Cualquier intento de confundir a la gente editando cuentas verificadas en calidad informativa, como se ha podido ver durante el debate electoral de Reino Unido, se traducirá en medidas oportunas".

El copresidente del Partido Conservador, James Cleverly, ha defendido lo sucedido en una entrevista al programa de late night de la BBC, Newsnight. "El usuario de Twitter del Partido siguió siendo el mismo, por lo que está claro el sitio que es", manifestó. En esta línea, Cleverly aseguró que esta decisión fue tomada por el equipo digital del partido "dentro de sus competencias".

Por otra parte, el Partido Laborista ha expresado en un tweet que "el irrisorio" intento de los conservadores de engañar a los espectadores del debate renombrando su cuenta muestra "que no puedes creer ninguna palabra que dicen".

The @Conservatives' laughable attempt to dupe those watching the #ITVDebate by renaming their twitter account shows you can't trust a word they say. pic.twitter.com/QwfnGhtS8o — Labour Press Team (@labourpress) November 19, 2019

En este sentido, plataformas oficiales de verificación inglesas como Full Fact, FactCheck o FactCheckNI han criticado públicamente este hecho. "Es inapropiado y erróneo para el departamento de prensa de los Conservadores renombrar su cuenta de Twitter por 'factcheckUK' durante este debate. Por favor, no lo confunda con un servicio de verificación independiente", ha expresado Full Fact.

It is inappropriate and misleading for the Conservative press office to rename their twitter account ‘factcheckUK’ during this debate. Please do not mistake it for an independent fact checking service such as @FullFact, @FactCheck or @FactCheckNI — Full Fact (@FullFact) November 19, 2019

El área de verificación de Channel 4, C4 News FactCheck, recuerda a sus seguidores de Twitter de forma irónica que no se olviden de seguirles a ellos, y otros sitios "reales" de verificación. "Para un análisis imparcial en la campaña electoral. Haznos saber qué quieres que verifiquemos después de la noche de ayer".

Don't forget to follow @factcheck and other *real* fact-checking sites for impartial analysis of the election campaign. Let us know what you want us to check after tonight's #LeadersDebate — C4 News FactCheck (@FactCheck) November 19, 2019

En último lugar, de forma irónica el creador de la serie distópica inglesa de Black Mirror, Charlie Brooker, ha cambiado su perfil de Twitter en apariencia al de 'factcheckUK'. Asimismo, ha tuiteado que "siempre hemos estado en guerra con Esteasia", haciendo referencia al clásico futurista de George Orwell, 1984. En esta novela el periodista retrató un hipotético Londres controlado por las máquinas bajo un régimen dictatorial.