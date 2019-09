El Partido Laborista británico aprueba un plan para acabar con las escuelas privadas

Los delegados del Partido Laborista han apoyado este domingo una moción en la conferencia del partido para abolir las escuelas privadas al eliminar su carácter benéfico y redistribuir sus bienes en el sector estatal. La moción señala que este compromiso se debe incluir en el programa electoral de las próximas elecciones generales.

"Fondos, inversiones y propiedades de las escuelas privadas se redistribuirán democráticamente y con justicia entre las instituciones educativas del país", señala la moción aprobada.

🌟We did it!🌟



Labour members passed our motion *unanimously* to integrate private schools into the state sector in the next manifesto.



This is the power of the grassroots in action.



Let's #AbolishBoris, #AbolishEton + get a Corbyn government for the many, not the few.#Lab19