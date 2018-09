Polémica en Francia por la respuesta de Macron a un joven que busca un empleo: "Cruzo la calle y te encuentro uno"

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha vuelto a generar una polémica laboral en su país, como ya ocurriese en 2017, cuando preguntó en medio de una ola de protestas por qué los trabajadores preferían "armar líos" en lugar de estar trabajando. Ahora, ha asegurado a un joven en el paro que puede encontrar un empleo cruzando cualquier calle del país galo.

El revuelo se desencadenó este sábado 15 de septiembre, en unas jornadas de puertas abiertas en el Palacio del Elíseo. En sus jardines, un joven comentó al presidente que seguía desempleado a pesar de haber enviado "currículums y cartas de motivación". Macron le preguntó que "en qué sector quería trabajar", a lo que el joven respondió que era jardinero.

El jefe del Estado francés sugirió al joven que probase suerte en otro sector, ya que estaba "listo y motivado": "En la hostelería, la restauración, la construcción... no hay ningún lugar donde yo vaya que no me digan que están buscando a gente. Hoteles, cafés, restaurantes... Cruzo la calle y te encuentro un empleo. Ellos quieren a gente que simplemente esté lista para trabajar".

El joven respondió que, para él, no "supone ningún problema" la búsqueda de empleo, pero que entrega su currículum y las empresas no "llaman nunca". Macron le respondió que estaba "seguro" de que, si iba a buscar trabajo en las cafeterías y los restaurantes del boulevard parisino de Montparnasse, "uno de cada dos establecimientos estarán contratando a trabajadores en ese momento".

La radio FranceInfo, tras publicar el vídeo del encuentro de Macron con el joven, salió a la calle para comprobar si es tan sencillo encontrar un trabajo en la restauración francesa. Los resultados no fueron los anunciados por el presidente: "Después del test realizado por FranceInfo en doce establecimientos parisinos, la mayoría están dispuesta a contratar a trabajadores, pero con exigencias en su calificación. Y la contratación no es necesariamente a tiempo completo".