La Policía de California afirma que la autora del tiroteo en la sede de Youtube ha muerto después de pegarse un tiro

El cuerpo de Policía de San Bruno, California, ha desplegado un operativo policial en la sede de Youtube después de que varios trabajadores de la compañía hayan informado a través de Twitter de la existencia de un "tirador activo" en la sede, según recoge CBS. "Hay un tirador activo en Youtube. He escuchado disparos y he visto a gente correr. Estamos parapetados dentro de una habitación", ha afirmado Vadim Lavrusik, trabajador de la red social.

Active shooter at YouTube HQ. Heard shots and saw people running while at my desk. Now barricaded inside a room with coworkers. — Vadim Lavrusik (@Lavrusik) 3 de abril de 2018

Minutos después, Lavrusik ha informado de que está a salvo y ha sido evacuado.

Safe. Got evacuated it. Outside now. — Vadim Lavrusik (@Lavrusik) 3 de abril de 2018

La Policía ha informado en su cuenta de Twitter del operativo en el número 901 de Cherry Ave, lugar donde se sitúa la sede del conocido portal de vídeos, y ha pedido a los ciudadanos que no se acerquen a la zona. El el jefe de policía de la ciudad asegura que cuatro personas han resultado heridas, de las cuales varias han sido trasladadas al hospital. También comenta que la presunta autora se habría pegado un tiro y habría fallecido.

Police activity at 901 Cherry Ave, please stay out of the area. pic.twitter.com/H6iAj0g7ra — San Bruno Police (@SanBrunoPolice) 3 de abril de 2018

We are responding to an active shooter. Please stay away from Cherry Ave & Bay Hill Drive. — San Bruno Police (@SanBrunoPolice) 3 de abril de 2018

Según se aprecia en las imágenes emitidas por CBS, la Policía está cacheando uno a uno a todos los trabajadores según van abandonando el recinto.

Video appears to show people being searched amid evacuation during "active shooter" situation at YouTube's headquarters in San Bruno, California. https://t.co/nToqhLSGq9 pic.twitter.com/1TuxyBtGVm — ABC News (@ABC) 3 de abril de 2018

Por otra parte, mediante un mensaje publicado en su perfil de la red social Twitter, la compañía Google (dueña de YouTube) ha señalado que se está “coordinando con las autoridades” y que ofrecerán “información oficial” en cuanto esté disponible: