La Policía de Nueva York se disculpa por la redada de Stonewall, considerada origen del Orgullo LGTBI

El jefe del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), James O'Neill, se disculpó este jueves por la actuación del cuerpo hace medio siglo en las revueltas del bar de ambiente Stonewall Inn que dieron lugar al Orgullo LGTBI. "Lo que sucedió no debería haber ocurrido. Las acciones de la Policía de Nueva York fueron incorrectas", aseguró en una rueda de prensa. Este año, Nueva York acoge el World Pride para celebrar el 50 aniversario de la protesta.

Watch as @NYPDONeill makes a statement today about the events at the Stonewall Inn, 50 years ago. #Stonewall50#WorldPride2019#Pride2019pic.twitter.com/LBAMPoXCLi