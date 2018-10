El Senado de EEUU acepta la candidatura al Supremo de Kavanaugh a pesar de las acusaciones de abusos sexuales

Los senadores de Estados Unidos han aceptado la candidatura al Tribunal Supremo de Brett Kavanaugh, propuesto por el presidente Donald Trump a ocupar un puesto en la máxima instancia judicial del país. Kavanaugh ha contado con el apoyo de 50 senadores y el rechazo de 48. Ahora, la composición del máximo órgano jurisdiccional de EEUU quedará sesgada hacia el conservadurismo durante años.

La votación se ha producido entre gritos de mujeres que protestaban en el pasillo contra la nominación del magistrado. La elección Kavanaugh se produce tras las acusaciones de abusos sexuales que, en las últimas semanas, han denunciado cuatro mujeres en Estados Unidos. Una de ellas es la profesora de Psicología Christine Blasey Ford narró la semana pasada en el Senado de EEUU un supuesto caso de abusos sexuales ocurrido en 1982 , cuando ambos eran estudiantes, y del que responsabiliza a Kavanaugh. Es la única mujer que lo ha denunciado ante una comisión pública.

"Los detalles de esa noche que me traen hoy aquí nunca los olvidaré. Se guardaron en mi memoria y me han perseguido episódicamente de adulta", comentó Ford en el Senado. Según Ford, Kavanaugh y un amigo, Mark Judge, ambos bebidos, la encerraron en una habitación durante una fiesta y el ahora magistrado se puso encima de ella en la cama manoseándola y tratando de desnudarla. Ford logró zafarse y se escondió en el baño hasta que los acosadores salieron de la habitación.

Kavanaugh ha recibido este sábado el apoyo de Melania y de Donald Trump. La primera dama de Estados Unidos ha aseguró que está "altamente cualificado" para el puesto, aunque evitó valorar el testimonio de la doctora Christine Blasey Ford, quien le acusó de abusos sexuales. Por su parte, el presidente norteamericano dijo que Kavanaugh es un "muy buen hombre".

Women for Kavanaugh, and many others who support this very good man, are gathering all over Capitol Hill in preparation for a 3-5 P.M. VOTE. It is a beautiful thing to see - and they are not paid professional protesters who are handed expensive signs. Big day for America!