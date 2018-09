La denunciante de abusos por parte del juez Kavanaugh: "Estoy 100% segura de que fue él"

Una de las presuntas víctimas de abusos por parte del juez elegido para el Tribunal Supremo de Estados Unidos, Brett Kavanaugh, ha relatado este jueves en el Senado que el recuerdo del "intento de violación" le ha "perseguido" de por vida.

Christine Blasey Ford, una de las cuatro mujeres que han acusado públicamente al juez, ha ofrecido a los senadores detalles del ataque ocurrido presuntamente una noche del verano de 1982, cuando ambos eran adolescentes e iban al instituto, y que "alteró drásticamente" su vida.

Según Ford, Kavanaugh y un amigo, Mark Judge, ambos bebidos, la encerraron en una habitación durante una fiesta y el ahora magistrado se puso encima de ella en la cama manoseándola y tratando de desnudarla. Ford logró zafarse y se escondió en el baño hasta que los acosadores salieron de la habitación.

"Creí que me iba a violar", ha dicho Ford ante el Comité de Justicia del Senado, cámara que a su vez ratificará o no al juez elegido por el presidente norteamericano, Donald Trump. "Ellos dos se reían, estaban pasando un buen rato a mi costa y mientras, uno de ellos estaba encima de mí", ha apuntado. Al ser preguntada por el senador demócrata Dick Durbin que con qué nivel de seguridad podría señalar a Kavanaugh como responsable del intento de violación que sufrió cuando era menor, la doctora en Psicología ha respondido tajante: "Un 100% segura".

"Intenté pedir ayuda. Cuando lo hice, Brett puso sus manos en mi boca para acallar mis gritos. Esto fue lo que más me aterrorizó y lo que ha tenido un impacto más duradero en mi vida. Era difícil respirar y pensé que Brett me iba a matar accidentalmente", ha explicado. Cuestionada acerca de si es posible que se haya equivocado de persona: "En absoluto". "Recuerdo sus facciones, recuerdo su ropa", ha añadido. "¿Cuál es su recuerdo más vívido de aquella noche", le ha preguntado Patrick Leary, representante del estado de Vermont. "Tengo grabado en el hipocampo la risa, esa risa de dos personas que se estaban divirtiendo a mi costa", ha respondido Ford.

Ford, que ahora es profesora universitaria de Psicología, estuvo "atemorizada y avergonzada" por lo ocurrido durante mucho tiempo, lo que le impidió compartirlo con nadie hasta que se lo contó a su marido antes de casarse en 2002. "Como no me violó, creía que tenía que pasar página y no decírselo a nadie", ha señalado.

"Los detalles de esa noche que me traen hoy aquí nunca los olvidaré. Se guardaron en mi memoria y me han perseguido episódicamente de adulta", según Ford. Tanto Ford como Kavanaugh testifican este jueves en una audiencia pública y monográfica sobre esta presunta agresión sexual.

Preguntada por qué se ha guardado esta información tantos años, Ford ha contestado: "Lo he revelado en la terapia, que creo que era el lugar apropiado". Posteriormente, la profesora ha señalado que ha sufrido episodios de estrés postraumático, claustrofobia y otros síntomas como consecuencia del ataque.

Trump, que ha seguido la comparecencia de Ford en diferido desde el avión presidencial camino de Washington, ya dijo este miércoles que iba a seguir las comparecencias en el Senado y no descartó "cambiar de opinión" y retirar su apoyo a Kavanaugh si Ford le "convence" de que el juez "es culpable".