Silvio Berlusconi anuncia su candidatura a las elecciones europeas

El exprimer ministro italiano Silvio Berlusconi ha anunciado que se presentará a las elecciones al Parlamento Europeo del próximo mayo, un decisión tomada a sus 82 años "por responsabilidad", según ha afirmado.

"He decidido por sentido de la responsabilidad ir a Europa, donde falta el pensamiento profundo sobre el futuro del mundo. Estaré ahí y rezo a Dios para que me de fuerza para convencer a muchos otros", ha señalado el político conservador en Cagliari, al sur del país.

In diretta dalla Sardegna, vi annuncio che ho deciso di presentarmi alle #Europee per portare la mia voce in un'Europa che va cambiata. Il #centrodestra unito è vincente: con i suoi valori e le sue idealità, è il futuro dell'Italia, dell'Europa e del mondo. pic.twitter.com/djBLEPGhnm