La nave de SpaceX ya ha llegado a la Estación Espacial Internacional

La cápsula Dragon Endeavour de la compañía SpaceX ha llegado este domingo a la Estación Espacial Internacional (EEI) con los astronautas Douglas Harley y Robert Behnken a bordo, unas 19 horas después de su exitoso lanzamiento desde el Centro Espacial Kennedy, en Cabo Cañaveral (Florida, EEUU).

La cápsula Crew Dragon se acopló a la EEI sin ningún problema tras una serie de maniobras de aproximación que duraron aproximadamente dos horas. Además, la nave llegó unos diez minutos antes de la hora prevista y completó la maniobra final de aproximación a las 10.17 hora local (14.17 GMT).

Después de despertarse a eso de las 4.45 de la mañana (8.45 GMT), Hurley y Behnken probaron la maniobrabilidad de la nave para certificar la funcionalidad del transbordador unos treinta minutos antes de atracar, tras lo cual volvieron a activar el piloto automático.

Fue entonces cuando la cápsula, diseñada para atracar de forma autónoma al módulo Harmony, se unió a la EEI bajo la atenta mirada de los astronautas y de los trabajadores en la Tierra, que controlaron en todo momento la aproximación de la cápsula. Esta fue la parte más lenta ya que un choque en el espacio es potencialmente fatal por lo que se aproximó a una velocidad de 10 centímetros por segundo durante los últimos metros.

Docking confirmed – Crew Dragon has arrived at the @space_station! pic.twitter.com/KiKBpZ8R2H