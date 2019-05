La primera ministra británica Theresa May anuncia su dimisión

La primera ministra Theresa May ha anunciado su dimisión como líder conservadora, lo que le llevará a perder el cargo como primera ministra cuando el Partido Conservador nombre un nuevo sucesor.

"He hecho todo lo que he podido para convencer a los miembros del Parlamento para que apoyen el acuerdo [de retirada de la UE]... Desafortunadamente no lo he logrado", ha afirmado. "Lo intenté tres veces. Creo que era correcto perseverar incluso cuando las probabilidades de éxito eran bajas, pero ahora creo que está claro que lo mejor para el país es que un nuevo primer ministro dirija ese esfuerzo", ha añadido.

May ha anunciado su dimisión como líder del Partido Conservador el viernes 7 de junio, lo que llevará también a su dimisión como primera ministra cuando la formación nombre un nuevo sucesor.

Desde enero, la primera ministra ha llevado ante el Parlamento el acuerdo de retirada de la UE negociado con Bruselas hasta en tres ocasiones sin obtener el respaldo de la Cámara. Este martes, May anunció su intención de llevarlo a una cuarta votación y ofreció una serie de concesiones para ganarse el apoyo de los diputados de la oposición, lo que provocó la indignación de muchos de sus compañeros de filas que anunciaron su rechazo y presionaron para forzar su dimisión.

Además de las tres derrotas parlamentarias en votaciones clave, durante estos meses la primera ministra también ha sobrevivido a una cuestión de confianza interna en el Partido Conservador y a una moción de censura en la Cámara de Representantes.

"En 2016 dimos al pueblo británico la posibilidad de elegir, contra todas las predicciones, el pueblo británico votó a favor de salir de la UE", ha señalado en su discurso de dimisión. "Es y será siempre para mí una cuestión de profundo pesar el que no haya logrado hacer efectivo el Brexit. Mi sucesor tendrá que buscar el camino a seguir que honre el resultado del referéndum", ha añadido.

"Para que mi sucesor tenga éxito, él o ella tendrá que encontrar consenso en el Parlamento donde yo no lo encontré. Ese consenso solo se alcanzará si ambas partes en el debate están dispuestas a llegar a un compromiso", ha indicado.

Dos de los principales candidatos a sustituir a Theresa May han sido de los primeros en reaccionar al anuncio de la primera ministra. "Una declaración muy digna de Theresa May. Gracias por su servicio estoico a nuestro país y al Partido Conservador. Ahora es el momento de seguir sus peticiones: unirnos y hacer realidad el Brexit", ha señalado Boris Johnson, 'brexiter duro' y antiguo ministro de Exteriores.

A very dignified statement from @theresa_may. Thank you for your stoical service to our country and the Conservative Party. It is now time to follow her urgings: to come together and deliver Brexit. — Boris Johnson (@BorisJohnson) 24 de mayo de 2019

"Digna como siempre, Theresa May ha mostrado su integridad. Sigue siendo una servidora pública dedicada, patriota y una conservadora leal", ha señalado Dominic Raab, antiguo ministro para el Brexit de May que dimitió en noviembre de 2018 por su oposición al acuerdo negociado entre la primera ministra y la Unión Europea.

Dignified as ever, @theresa_may showed her integrity. She remains a dedicated public servant, patriot and loyal Conservative. https://t.co/2YjBp0x8HM — Dominic Raab (@DominicRaab) 24 de mayo de 2019

El líder de la oposición, Jeremy Corbyn, también se ha pronunciado: "La primera ministra ha hecho bien en dimitir. Ahora ha aceptado lo que el país sabe desde hace meses: no puede gobernar y tampoco puede su partido dividido y desintegrado". "El Parlamento está bloqueado y los conservadores no ofrecen soluciones a los otros grandes retos a los que se enfrenta el país. Lo último que necesita el país son semanas de más lucha interna entre conservadores seguido por otro primer ministro no elegido", ha añadido Corbyn exigiendo la convocatoria de unas elecciones generales.