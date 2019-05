May ofrece a los parlamentarios votar sobre un segundo referéndum del Brexit

La primera ministra británica, la conservadora Theresa May, ha avanzado que la tramitación del proyecto de ley del Brexit en el Parlamento incluirá una cláusula para permitir a los diputados votar sobre la convocatoria de un segundo referéndum acerca de la salida de la Unión Europea (UE).

La primera ministra ha detallado en un discurso un paquete de medidas con el que espera ganarse el apoyo de algunos diputados de la oposición para que la Cámara de los Comunes ratifique el acuerdo del Brexit, que ya ha sido rechazado en tres ocasiones.

El anuncio de May se produce tan solo dos días antes de las elecciones al Parlamento Europeo en Reino Unido. Las encuestas dan una clara victoria al Brexit Party, el partido del ultranacionalista Nigel Farage, con el 33% de los votos, seguido del Partido Laborista, que obtendría un 17,21%. La formación de May quedaría en cuarto lugar, por detrás de los Liberal Demócratas, con un 9,75%.

WATCH LIVE: PM @Theresa_May gives a speech on the new Brexit deal https://t.co/OJ2R78BPeJ — UK Prime Minister (@10DowningStreet) 21 de mayo de 2019

"He dejado mi posición clara sobre este asunto muchas veces [segundo referéndum]. No creo que esta sea una ruta que debamos tomar porque creo que deberíamos implementar el resultado del primer referéndum, no pedir al pueblo británico que vote una segunda vez", ha señalado la primera minsitra. "Pero reconozco la fuerza real y sincera de los sentimientos en toda la Cámara sobre este asunto importante. Por tanto, el Gobierno incluirá en la ley del Acuerdo de Retirada el requisito de votar sobre la celebración de un segundo referéndum", ha añadido.

"Así que a esos miembros del Parlamento que quieren un segundo referéndum para confirmar el acuerdo: necesitáis un acuerdo y, por tanto, una ley del Acuerdo de Retirada, para que sea posible", ha señalado.

Entre las otras propuestas de May se incluye una unión aduanera "temporal" como resultado de la falta de acuerdo entre tories y laboristas. "Si vamos a aprobar el Acuerdo de Retirada, tenemos que resolver esta diferencia. Como parte de las discusiones multipartidistas, el Gobierno ofrece una opción de compromiso sobre una unión aduanera temporal solo en bienes", ha afirmado.

La primera ministra también ha prometido una ley sobre derechos de los trabajadores que no sea menos favorable que en la UE. También ha asegurado que no habrá cambios en el nivel de protección medioambiental y ha indicado que los parlamentarios votarán sobre los tratados que establezcan la relación futura con la Unión Europea.

May ha reconocido que los intentos de llegar a un acuerdo con el Partido Laborista para que sus parlamentarios voten a favor del Acuerdo de Retirada no han dado frutos, pero ha asegurado que no se rendirá.

El principal obstáculo para la aprobación del acuerdo negociado por Theresa May con Bruselas es la denominada cláusula del 'backstop' o salvaguarda, que establece que, a falta de un acuerdo comercial futuro entre ambas partes, Reino Unido permanecerá en la unión aduanera. El objetivo de esta medida es impedir el establecimiento de una frontera dura entre Irlanda e Irlanda del Norte, que quedaría fuera del bloque comunitario.