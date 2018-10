Trump quiere retirar la ciudadanía por nacimiento a hijos de inmigrantes, pero la Constitución se lo prohíbe

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene planeado eliminar la concesión de ciudadanía por nacimiento, según ha anunciado en una entrevista con Axios en HBO. Asimismo, el presidente ha señalado que firmaría un decreto para revocar el derecho a la ciudadanía a los hijos de inmigrantes en situación irregular nacidos en Estados Unidos.

Esta decisión implica directamente una violación de la Constitución, que fue enmendada hace 150 años para incluir lo siguiente: "Todas las personas nacidas o nacionalizadas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanas de Estados Unidos".

"Siempre me dijeron que es necesaria una enmienda consitucional. ¿Adivina qué? No es así", ha asegurado, señalando que un decreto presidencial sería suficiente. "Se puede hacer indudablemente a través del Congreso, pero ahora me dicen que puedo hacerlo solo con un decreto", ha añadido.

"Somos el único país del mundo donde una persona viene, tiene un bebé y el bebé es prácticamente ciudadano de Estados Unidos durante 85 años con todos los beneficios. Es ridículo", ha afirmado. "Está en proceso, se realizará con un decreto", ha añadido.

Un día antes, el presidente había prometido en una entrevista con Fox News construir ciudades a base de tiendas de campaña para las personas que viajan en la caravana de migrantes que se dirige a Estados Unidos.