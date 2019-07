Trump anuncia el derribo de un dron iraní en el Estrecho de Ormuz e Irán lo niega

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este jueves que la Armada estadounidense ha derribado una aeronave no tripulada iraní que volaba cerca de uno de sus buques que surcaba las aguas del Estrecho de Ormuz.

"El dron resultó destruido inmediatamente", declaró Trump durante un acto en la Casa Blanca en el que estaba presente el primer ministro holandés, Mark Rutte.

Trump explicó que un proyectil disparado desde el buque de asalto anfibio estadounidense Boxer abatió el dron iraní cuando se encontraba a casi un kilómetro de distancia. "Esta es la última de las muchas acciones provocativas y hostiles por parte de Irán contra buques que navegan en aguas internacionales", denunció Trump.

I want to apprise everyone of an incident in the Strait of Hormuz today, involving #USSBoxer, a U.S. Navy amphibious assault ship. The BOXER took defensive action against an Iranian drone.... pic.twitter.com/Zql6nAUGxF