Trump anuncia que incluirá a los antifascistas en la lista de organizaciones terroristas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que incluirá a las organizaciones autodenominadas antifascistas en la lista de organizaciones terroristas en represalia por los disturbios ocurridos en las dos últimas noches durante las protestas por la muerte de durante George Floyd, asfixiado hasta la muerte por un policía tras ser detenido en la ciudad de Minneapolis.

Estados Unidos de América va a designar a los 'antifa' como Organización Terrorista", ha publicado Trump a través de su cuenta oficial en Twitter. El mandatario estadounidense ha felicitado además a la Guardia Nacional "opr su gran trabajo" en su despliegue en Minieápolis, donde ocurrió la muerte de Floyd y epicentro de las protestas. La Guardia Nacional llegó en la noche del sábado a la capital de Minesota.

The United States of America will be designating ANTIFA as a Terrorist Organization.