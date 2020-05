Prenden fuego a una estación de Policía en la tercera noche de protestas en Mineápolis por la muerte de George Floyd

Miles de personas participaron este jueves en la tercera noche consecutiva de protestas en Mineápolis (EE.UU.) por la muerte a manos de la Policía del afroamericano George Floyd, movilizaciones que derivaron en la quema de una estación de Policía, disturbios y saqueos. Durante la jornada, las protestas se extendieron no solo por Mineápolis sino también en la vecina Saint Paul, conocidas como "Twin Cities".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha acusado al alcalde de la ciudad de "total falta de liderazgo" y ha advertido de que si no vuelve a tener la ciudad "bajo control", enviará a la Guardia Nacional. "Estos matones están deshonrando la memoria de George Floyd", ha escrito en Twitter.

I can’t stand back & watch this happen to a great American City, Minneapolis. A total lack of leadership. Either the very weak Radical Left Mayor, Jacob Frey, get his act together and bring the City under control, or I will send in the National Guard & get the job done right.....