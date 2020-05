Twitter oculta un mensaje de Trump sobre las protestas y disturbios en Mineápolis por "glorificar la violencia"

Twitter ha decidido ocultar un mensaje de Donald Trump por ser contrario a sus normas contra "glorificar la violencia", aunque el tuit permanece accesible por ser "de interés público". El presidente de Estados Unidos escribió, tras los disturbios y protestas en Mineápolis contra el racismo policial después de la muerte de George Floyd: "Estos matones están deshonrando la memoria de George Floyd y no dejaré que eso ocurra. Acabo de hablar con el gobernador (del estado) Tim Walz y le he dicho que el Ejército está con él hasta el final. Si hay cualquier dificultad asumiremos el control, pero cuando comienzan los saqueos, comienzan los tiros".

El primer tuit, en el que acusaba al alcalde de "total falta de liderazgo" y advertía de que si no vuelve a tener la ciudad "bajo control" enviará a la Guardia Nacional, continúa disponible.

I can’t stand back & watch this happen to a great American City, Minneapolis. A total lack of leadership. Either the very weak Radical Left Mayor, Jacob Frey, get his act together and bring the City under control, or I will send in the National Guard & get the job done right.....