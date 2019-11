Varios heridos en un tiroteo en un instituto en California

Al menos seis personas han resultado heridas en un tiroteo registrado en la escuela preparatoria Saugus, en el vecindario de Santa Clarita, al norte de Los Ángeles (EEUU), según han informado fuentes policiales.

Los seis heridos, entre los que hay uno muy grave, han sido hospitalizados o tratados dentro de la propia escuela en la que se ha producido el tiroteo. El Departamento del Sheriff de Los Ángeles ha asegurado a través de Twitter que buscan a un sospechoso, posiblemente asiático y que usaba ropa negra.

If you live in neighborhood s anywhere near Saugus High, PLEASE LOCK DOORS and stay inside. If you see suspect, male dark clothing, in backyards, etc. CALL 911