Agreden a puñetazos y pedradas al ministro de Seguridad de Buenos Aires tras el asesinato de un conductor de autobús

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, ha sido agredido e insultado cuando llegaba al municipio de La Matanza (Buenos Aires), donde tenía lugar la protesta de conductores de autobús por el crimen de un compañero.

Asesinan a un chofer de la línea 620 en La Matanza y la UTA realiza paro de colectivos en zona oeste del Gran Buenos Aires

Berni se acercó hasta el cruce de General Paz y Ruta 3 para intentar dialogar con los trabajadores que realizaban un corte de tráfico por el asesinato y para reclamar mayor seguridad en los recorridos. “Mentiroso, nos mentiste”, le gritaron al ministro al llegar, justo antes de recibir una violenta agresión. Acto seguido, los manifestantes le asestaron puñetazos y le lanzaron piedras, en el cruce de de la avenida Juan Manuel de Rosas y General Paz.

“Si estoy acá es porque me interesa. Tranquilos muchachos”, pedía el ministro bonaerense mientras volaban proyectiles de todo tipo que llegaron a impactar contra él. “Entiendo el problema que están pasando, estamos trabajando para detener a los autores (del crimen de Barrientos). Estoy acá y aguanto lo que sea pero quiero hablar con ellos”, agregaba Berni.

“Yo no salgo corriendo como todos los demás. Pongo la cara y no me voy hasta hablar con ellos. Yo no me escondo. No me arrepiento de haber venido. Las cosas no se arreglan escondiéndose”, agregó, mientras la Policía intentaba protegerlo y convencerlo de que debía evacuar. Ante la negativa del ministro, las fuerzas de seguridad lo retiraron a la fuerza.

La palabra de D'Onofrio

Jorge D'Onofrio, ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, ha asegurado tras el caos vivido en General Paz: “No me agredieron, estuve en el medio pero no me pasó nada. Íbamos con Berni a ponernos a disposición pero los ánimos estaban muy exaltados y se fue todo de las manos”.

Ha continuado su relato en declaraciones a Radio con Vos diciendo: “Cuando escuché temprano lo que había pasado, lo primero que quería hacer era darle solidaridad a la familia y compañeros de la víctima. No sé cómo se fue de las manos esto pero evidentemente habrá que seguir recogiendo el hilo y establecer los diálogos necesarios. Desde mi lugar de trabajo trato de coordinar con todos para que subirse a un autobús no sea una aventura y sí lo más seguro posible. Me interpuse cuando Berni cayó. Imagino que debe estar recuperándose ahora. Queríamos charlar, creo que se evaluó mal el momento”.

La muerte del conductor

Un trabajador de la línea 620 de autobuses, Daniel Barrientos (65), que estaba a punto de jubilarse, ha sido asesinado hoy de un tiro en el pecho por delincuentes que subieron a robarle a los pasajeros y que, antes de huir, se tirotearon con un efectivo de la Policía de la Ciudad que viajaba a bordo, en la localidad de Virrey del Pino, región de La Matanza, informaron fuentes judiciales y policiales.

En las últimas horas, un joven ha sido detenido como presunto autor del disparo. Además, ha sido localizado un vehículo quemado, que se sospecha que fue el utilizado por los asaltantes para escapar, y un arma con la que habrían matado al conductor.

A raíz del crimen, los conductores de la empresa Nuevo Ideal S.A., que tiene entre sus líneas a la 620, han iniciado cese de actividades para reclamar mayor seguridad, al que se han unido trabajadores de al menos otras 85 líneas. Todos ellos han estado realizando cortes en la avenida General Paz, a altura de Lomas del Mirador, y en la ruta 3, en Virrey del Pino, ambos de La Matanza.

El hecho ha ocurrido esta madrugada, pasadas las 4.30, cuando dos delincuentes abordaron el autobús conducido por Barrientos en la parada del cruce de las calles Bernardino Escribano y Cullen, del barrio Vernazza.

Bajo amenazas con armas, los asaltantes intentaron robarles a los pocos pasajeros que viajaban a esa hora en el transporte, entre ellos a Yamila, una joven que se encontraba junto a su hija de 8 años con discapacidad sentada en el primer asiento.

“Estaba en el primer asiento con su hija. Sube uno de los delincuentes que le apunta a ella y el otro, al chofer. A ella le sacan la mochila y el teléfono móvil y al chofer le tiran un tiro y se escapan”, ha relatado a Télam Virginia, madre de la testigo presencial del crimen.

En base a lo que le contó su hija, que esta mañana declaraba como testigo ante los investigadores, Virginia ha asegurado que los delincuentes “estaban fuera de sí” y que su hija o su nieta podrían haber sido víctimas al igual que el Barrientos, quien “no se resistió”.

Según fuentes de la investigación, entre los pasajeros viajaba un oficial del Departamento Operaciones Urbanas de Contención (DUOC), sede Barracas, de la Policía de la Ciudad, que regresaba a su domicilio después de prestar servicio.

Tras el disparo a quemarropa al conductor, el oficial dio la voz de alarma e inició un tiroteo con los asaltantes cuando bajaron del autobús para escapar en un coche de apoyo en el que iba un tercer cómplice.

Según lo que le alcanzó a decir la testigo a su madre, los delincuentes “tenían entre 20 y 25 años, iban bien vestidos, de aspecto cuidado, y no eran del barrio”.

A raíz del disparo, el conductor murió en el lugar, por lo que, tanto el fiscal de Homicidios de turno en La Matanza, Gastón Duplaa, como los peritos policiales convocados, acudieron a la escena para llevar adelante las primeras diligencias y esclarecer las circunstancias del hecho.

El fiscal pretendía indagar hoy al sospechoso apresado, quien fue localizado cuando se trasladaba en un vehículo rojo y fue aparentemente reconocido por testigos. No obstante, antes de esa diligencia, Duplaa someterá al sospechoso a una rueda de reconocimiento, añadieron las fuentes.

Tras el crimen, un conductor compañero de la víctima, quien se identificó como Leandro, ha dicho esta mañana en diálogo con Radio Con Vos, que Barrientos estaba a punto de jubilarse y lo ha descrito como “un buen tipo”.

“A él (por Barrientos) le decíamos 'Musculito', se estaba por jubilar el mes que viene, era una persona excelente, un tipazo”, agregó Leandro, quien recordó que también en esa zona de La Matanza en 2018 mataron a otro compañero, Leandro Alcaraz.

“El barrio es como todos los barrios de acá de La Matanza, no puedes salir a ningún lado. Ahora estamos sin servicio y estamos haciendo una asamblea”, explicó Leandro, quien añadió: “Estamos cansados de las mismas promesas, de garantías de seguridad que nunca tenemos. No sabemos cuando salimos de nuestras casas si volvemos”.

Esta mañana, mediante un comunicado, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) ha informado que, a raíz del crimen del trabajador, desde las 7.30, se ha tomado una medida de fuerza.

“La muerte de nuestro compañero se suma a una cantidad de episodios de inseguridad que vienen afectando a los choferes, especialmente en todo el AMBA, por lo que la UTA dice basta y anticipa que las medidas se van a profundizar en tanto las autoridades no garanticen las condiciones mínimas de seguridad en el trabajo de todo nuestro sector”, dice el escrito del sindicato, firmado por su secretario general Roberto Fernández.

Con información de agencias.