Alemania cerrará discotecas y limitará las reuniones a diez personas ante el avance de ómicron

Se confirma que habrá nuevas restricciones de contactos sociales en Alemania, donde el Gobierno federal se ha reunido este martes con los líderes regionales para abordar medidas adicionales ante el avance de la variante ómicron en el país.

Alemania extrema las restricciones a los no vacunados y plantea la inmunización obligatoria

Saber más

El canciller Olaf Scholz y los jefes de Gobierno han acordado limitar a un máximo de diez participantes a más tardar el 28 de diciembre las reuniones privadas de personas vacunadas y recuperadas –se excluyen los niños de hasta 14 años–. Las autoridades ya restringieron hace semanas los encuentros en los que están presentes personas no inmunizadas a dos personas fuera de su hogar.

Los clubes y discotecas tendrán que cerrar y los grandes eventos se celebrarán a puerta cerrada, sin espectadores, según informa la cadena ARD.

Scholz ha subrayado que hay que actuar porque es previsible, ha dicho, que ómicron aumente enormemente las cifras de infecciones en las próximas semanas. "No podemos ni debemos cerrar los ojos ante esta próxima ola", ha dicho Scholz, quien ha enfatizado que el virus "no se tomará un descanso navideño". No obstante, ha recalcado que iniciar las medidas después de Navidad ha sido una decisión consciente porque en el pasado los alemanes se ha comportado de forma responsable en estas fiestas.

Piden reducir "al máximo" los contactos

Este mismo martes, la autoridad sanitaria de referencia, el Instituto Robert Koch (RKI) de virología, ha instado a reducir "al máximo" los contactos de manera inmediata hasta al menos mediados de enero así como prescindir de todo viaje no estrictamente necesario para contener la dinámica de la inminente ola por la variante ómicron.

Entre las medidas necesarias de aplicación "inmediata", el RKI ha pedido asimismo acelerar al máximo la velocidad de la vacunación, tanto de primeras dosis como de refuerzo, e intensificar las medidas para evitar contagios.

Los niveles de inmunización en Alemania siguen rezagados respecto a sus vecinos de Europa Occidental: el 73,5% de la población se ha inoculado al menos una dosis de la vacuna y el 70,4% tiene la pauta completa, según el RKI. El 32,6 % ha recibido una vacuna de refuerzo.

Tras una oleada récord de casos el pasado noviembre, la incidencia acumulada a siete días mantiene una tendencia a la baja hasta situarse en los 306,4 contagios por cada 100.000 habitantes –en España, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, la incidencia a siete es de 377,7 por cada 100.000 personas–.

A pesar de la bajada de nuevos contagios de la cuarta ola provocada por la variante delta, las hospitalizaciones y la presión en las UCI sigue a un nivel "muy elevado" en Alemania. El RKI ha advertido de que, de no lograr frenar la dinámica de la inminente ola causada por ómicron y el consecuente aumento rápido de contagios, es de esperar que se produzca una saturación de las estructuras de atención sanitaria.

"La evolución de la situación epidemiológica en las próximas semanas depende del comportamiento de la población en los días festivos y de la dimensión imprevisible de la gripe como virus adicional con potencial epidemiológico", señala el instituto.

Según la última evaluación del RKI, en estos momentos el riesgo de contagio para el grupo de los no vacunados es "muy alto", para el grupo de recuperados y vacunados con la pauta completa (dos dosis) es alto y para el grupo de vacunados con la dosis de refuerzo (tres veces) es moderado.