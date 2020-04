El "informe independiente" que sitúa a España como el peor gestor de la crisis no existe: es un texto del gerente de una asociación de contables australianos

Un análisis personal publicado en la web de una asociación de contables en Australia por alguien que no es experto en epidemias ni gestión sanitaria ni en investigaciones sobre políticas de salud pública. Ese es el "estudio independiente", el "informe", que ha protagonizado titulares en España y ha sido utilizado por Partido Popular o Vox para asegurar que la gestión del coronavirus del Gobierno en España es "la peor del mundo".

"Lo saben hasta en Australia", dijo Santiago Abascal al inicio de su intervención este miércoles en el Congreso de los Diputados. "¿Cómo es posible que un instituto australiano diga que somos el país que peor ha gestionado la respuesta al coronavirus si es algo simétrico y global? ¿Por qué se ha ensañado en nuestro país?", aseguró también Pablo Casado. Se estaban refiriendo a ese supuesto "estudio independiente" difundido en parte de la prensa española en los últimos días, según el cual España se sitúa en el último lugar en un ranking de países por su respuesta a la epidemia.

¿Qué sabemos de dicho "informe"? Que no es un estudio o informe sino un texto con la captura de pantalla de una tabla publicados en la web corporativa del Institute of Certified Management Accountants de Australia, una organización de profesionales de la contabilidad sin ninguna relación con la investigación sanitaria.

Toda la información disponible en esa página es un análisis personal de uno de los directivos de la organización, al que se incorpora un supuesto "índice" bautizado como GRID (siglas en inglés para "Respuesta Global a Enfermedades Infecciosas"), en el que España aparece en la última posición de un ranking de países. Quien firma el texto es Chris D’Souza, gerente y director de operaciones internacionales de la asociación de contables australiana, según figura en su descripción.

Contactado por eldiario.es, D'Souza ha confirmado que ese texto y esa tabla son todo el contenido del que dispone "por ahora".

A lo largo del artículo, publicado el 14 de abril, el autor hace una valoración personal de varios líderes mundiales según lo que ha leído en medios de comunicación anglosajones, aunque las referencias son apenas una decena. Señala que el objetivo del índice es "evaluar la respuesta y el liderazgo mundial". GRID lleva el sello TM, "marca registrada".

El autor indica que para construir el "índice" se ha "desarrollado un algoritmo" con variables como el número de pruebas de coronavirus realizadas a la población, el número de muertes o los casos por millón de habitantes. La única fuente citada para los datos sanitarios es Worldometer, un portal público al que accede cualquier ciudadano y que se actualiza permanentemente con cifras oficiales que los países proporcionan, aunque no todos siguen los mismos criterios a la hora de registrar el impacto de la pandemia.

Para la elaboración de este "índice" el autor explica que se han cruzado estos datos con los últimos resultados del índice de percepción de la corrupción de la organización no gubernamental Transparencia Internacional con el ánimo, señala, de "determinar si había una relación entre el nivel de información sobre COVID-19 proveniente de un país y la transparencia del país". Opina que los que mejor parados salen en el índice de la ONG son "menos corruptos y más transparentes, por lo que se podría suponer que la información sobre COVID-19 de ellos es más fiable". Sin embargo, el índice de Transparencia Internacional se limita a medir los niveles de percepción de expertos y ejecutivos de empresas sobre el grado de corrupción que existe en el sector público. No incluye criterios objetivos de transparencia.

Nivel de respuesta de los países según el texto del instituto australiano. GRID INDEX / Captura de pantalla

Además, D'Souza asegura que el "algoritmo" se actualiza permanentemente y la posición de los países puede cambiar. Por lo demás, no hay más información sobre cómo se ha desarrollado tal algoritmo.

Tampoco se detallan cuestiones básicas que permiten evaluar la solidez o la fiabilidad de este tipo de estudios, como qué metodología se ha seguido para elaborar el índice, cómo ha sido el tratamiento de los datos y cómo se han ponderado. Los resultados publicados se limitan a una lista liderada por Nueva Zelanda y en la que España queda en último lugar. No tiene en cuenta además todos los países del mundo afectados. Se circunscribe a 95 territorios, cuando, hasta el 14 de abril, momento en el que se publicó el análisis, la Organización Mundial de la Salud (OMS) decía que se habían confirmado casos de coronavirus en más de 170 países.

La entidad australiana, además, no tiene trayectoria en investigación académica en gestión sanitaria o en evaluación de políticas públicas de Sanidad o de "respuesta a enfermedades infecciosas". Se dedica a la llamada contabilidad de gestión, una rama que busca apoyar los procesos de toma de decisiones en las empresas mediante el uso de los datos financieros. Según explican, cuentan con oficinas regionales en 14 países, tienen un sistema de certificación y un programa educativo de posgrado.

eldiario.es ha contactado con el autor del texto, Chris D’Souza, que se define como el "investigador principal" del mismo. Reconoce que el instituto no tiene tradición de investigación en materia sanitaria, pero señala que se limitan a evaluar el "liderazgo" con el objetivo de "formar" a sus miembros. Sobre España, dice que "los factores de este ranking necesitarán un análisis más profundo" y que no tiene "acceso a la prensa española". "Estaríamos encantados de examinar si hay algún factor atenuante que apunte a una actuación favorable de los líderes españoles", responde.

También declina aportar un informe más desarrollado y sostiene que "la primera versión fue como se publicó". Tampoco detalla qué metodología se ha seguido y dice que "esperan publicarla en el futuro". Además, añade que "como el informe ha tenido consecuencias imprevistas, al estar politizado en algunos países, el ICMA ha prohibido la publicación de los algoritmos utilizados hasta que el tema deje de ser político". Entonces, dice, "será sometido al proceso de revisión académica".

Polémica en Sri Lanka

D’Souza no ha dado más detalles de a qué "consecuencias imprevistas" se refiere. No obstante, antes de que el supuesto informe llegara a los medios españoles, ya se había publicado en la prensa de Sri Lanka. De hecho, el ministerio de Sanidad ceilandés publica los resultados en su página web. La nación asiática sale mucho mejor parada que España, en la novena posición.

Medios críticos con el Gobierno y un líder de la oposición han apuntado directamente a Nalaka Godahewa, un ingeniero y experto en finanzas que, según se puede comprobar en la memoria del instituto australiano, es uno de sus "vicepresidentes globales", en concreto en Sri Lanka, donde la entidad tiene una oficina regional. Le acusan de influir en la elaboración del ranking para beneficiar la imagen del Gobierno. Godahewa ha respaldado públicamente al presidente ceilandés, Gotabaya Rajapaksa, así como su gestión del brote de coronavirus. Además, se va a presentar a las próximas elecciones parlamentarias que se celebrarán en junio en una alianza con el partido del presidente, el Sri Lanka Podujana Peramuna (SLPP).

Nalaka Godahewa muestra el estudio del ICMA. Nalaka Godahewa / YOUTUBE

Godahewa ha rechazado las acusaciones. "En un artículo de investigación la fuente no es solo una", ha afirmado, defendiendo la respuesta de las autoridades. Además, dice que el cargo que ostenta es una "posición honoraria" y que no tiene vinculación con la publicación del artículo. Por su parte, el autor del índice, que se encarga de las operaciones internacionales del instituto, asegura que "personalmente no conocía al doctor Nalaka Godahewa hasta hace 4 días".

"Ahora sé que el doctor Godahewa ha sido miembro del Institute of Certified Management Accountants durante 20 años, y que se unió cuando era jefe de contabilidad en una importante empresa de ropa. Entró en la política solo en los últimos meses", señala D’Souza a eldiario.es. "Su posición como presidente honorario de la sucursal de Sri Lanka es una posición simbólica, muy menor. Fue nombrado hace unos 10 años, cuando no estaba en la política. El ICMA tiene más de 20 nombramientos simbólicos de este tipo en todo el mundo", indica el responsable de la entidad, que considera que se ha "tratado de desacreditar el informe".

"El Institute of Certified Management Accountants concedió una beca de investigación [para el "estudio"]. No hay otros patrocinadores o partes interesadas", añade.

Entre la decena de referencias que D’Souza cita en su análisis sobre el índice hay un artículo publicado en una web creada a finales de marzo llamada Health Global Review. El texto ensalza la respuesta de Sri Lanka al coronavirus, asegurando que está marcando un "ejemplo mundial". Los medios críticos con el Gobierno ceilandés señalan que la creación de esta página fue poco después de la presentación de la candidatura de Godahewa. En el artículo del instituto australiano hay párrafos idénticos a los del texto de la web Health Global Review. D’Souza no ha respondido a este medio sobre su uso como referencia para su análisis.