Un atentado contra la Guardia Revolucionaria iraní deja al menos 41 muertos

Al menos 41 personas han muerto este miércoles en un atentado suicida contra un autobús en el que viajaban miembros de la Guardia Revolucionaria de Irán, el cuerpo de élite de las fuerzas armadas iraníes, según informa Europa Press.

Según las informaciones recogidas por la agencia iraní de noticias Fars, entre los más de 40 fallecidos hay un número indeterminado de civiles. Previamente, la Guardia Revolucionaria había indicado que en el autobús iban 40 miembros del cuerpo. Según ha informado IRNA, el atentado terrorista tuvo lugar en el sureste del país, entre las provincias de Sistán y Baluchistán.

Los efectivos del Cuerpo de los Guardianes que fueron blanco del ataque iban a dar el relevo nocturno a otros apostados en la zona.

#BREAKING: First footage shows explosion site in SE #Iran

FarsNews: 30 killed in after suicide bomber attack on IRGC bus in SE #Iranpic.twitter.com/V9i1FfGGqX