Borrell, preguntado por si considera que Israel ha cometido crímenes de guerra en Gaza: “No soy abogado”

El alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, ha evitado acusar directamente a Israel de cometer crímenes de guerra en su letal ofensiva sobre la Franja de Gaza –donde han muerto más de 13.000 personas–, en una entrevista con el canal en árabe de la cadena de televisión qatarí Al Jazeera.

“¿Consideran que lo que lleva a cabo Israel son crímenes de guerra?”, le pregunta en árabe el entrevistador, haciendo referencia a la postura de los 27. “Yo no soy abogado, pero hay una Corte Penal Internacional que se hará cargo de una investigación y varios países han pedido a la Corte Penal Internacional que abra una investigación”. Borrell agrega que “lo que ocurrió en la frontera entre Gaza e Israel, con Hamás, tiene que considerarse un crimen de guerra, pero lo que ocurre en Gaza tiene que ser analizado según el Derecho Internacional (...) yo no soy abogado, pero el número de víctimas, sobre todo entre los niños, es muy elevado”.

Después de esa afirmación, el presentador le pregunta a Borrell: “¿La postura de la UE es que lo que llevó a cabo Hamás el 7 de octubre son crímenes de guerra?”. Y el representante de la Política Exterior europea responde tajantemente: “sí, lo consideramos un crimen de guerra, porque los civiles fueron asesinados claramente sin ningún otro motivo, aparte de que se encontraban allí”.

“¿Cómo puede ser tan claro a la hora de acusar a Hamás de crímenes de guerra, pero cuando le he preguntado por Israel me ha respondido que no es abogado?”, le repregunta el periodista claramente molesto, añadiendo que por este motivo muchos acusan a Occidente de aplicar “dobles estándares”. “No, no tenemos dobles estándares”, responde con tranquilidad el alto representante de la diplomacia europea. Borrell agrega que según lo que él mismo ha visto personalmente, las masacres en Gaza “podrían ser crímenes de guerra”, pero repite que “es la Corte Penal Internacional la que debe decidir si lo son”.

“Nosotros intentamos aplicar los mismos principios y decir las mismas cosas: los civiles deben ser protegidos, los hospital tienen que estar protegidos (...), las escuelas tienen que estar protegidas y este es nuestro mensaje siempre”, afirma Borrell para defenderse, y añade que “desde el primer momento” ha denunciado el bloqueo total de Gaza y la privación de los bienes más básicos a sus habitantes.

Aún así, durante la entrevista el jefe de la diplomacia europea reitera el “derecho de Israel a defenderse a sí mismo”, tal y como han afirmado repetidamente varios líderes europeos y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Desde el comienzo de la guerra en Gaza, Borrell ha sido uno de los dirigentes europeos que ha tenido una posición más dura con Israel, frente a la postura menos crítica de Von der Leyen.