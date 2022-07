Italia se asoma a una nueva crisis de Gobierno tras retirar el Movimiento 5 Estrellas su apoyo a Draghi

El partido italiano Movimiento 5 Estrellas (M5S), socios de la coalición del Gobierno de Mario Draghi, anunció anoche que se abstendrá hoy jueves en la votación de un importante decreto del Ejecutivo, lo que amenaza con abrir una crisis en su seno, al tiempo que aumentan las peticiones de un adelanto electoral. El líder de esta formación, Giuseppe Conte, anunció que hoy sus parlamentarios “no participarán en la votación” del denominado “Decreto Ayudas”, con 26.000 millones de euros para paliar la inflación, entre otras partidas.

“El M5S está llamado a tomar una posición sobre el decreto, la partida mañana [por hoy] se jugará en el Senado y debemos hacerlo con coherencia (...) Por eso no participaremos en la votación”, avanzó Conte ante sus diputados y senadores. Esta decisión corre el riesgo de desencadenar una nueva crisis de Gobierno en Italia porque la votación en el Senado, al igual que el pasado lunes en la Cámara de los Diputados, ha sido planteada como una moción de confianza al Gobierno, una estratagema clásica en el Parlamento italiano para aligerar la tramitación de leyes.

Así, el M5S no apoyará este decreto impulsado desde la coalición de unidad nacional de Draghi, de la que forma parte desde el inicio, febrero de 2021, como el resto de partidos excepto los ultras de Giorgia Meloni. No obstante, Conte subrayó que esto no quiere decir que abandonen la coalición sino que su partido “está absolutamente disponible a ayudar al primer ministro” pero entrando en “una fase de Gobierno completamente nueva” porque estas medidas “son insuficientes”.

El primer ministro aseguró el martes que su Gobierno, nacido con el propósito de gestionar la crisis de la pandemia y agotar la legislatura en marzo de 2023, no tiene sentido sin el M5S, ganador de las últimas elecciones generales, de 2018. Los partidos de derechas de la coalición, Forza Italia de Silvio Berlusconi y la Liga de Matteo Salvini, han pedido a Draghi que “verifique” si sigue contando con el apoyo de una mayoría parlamentaria.

“La mayoría ya no existe”

Tras la declaración de Conte, Salvini consideró que si hoy el M5S no vota el decreto querrá decir que “la mayoría ya no existe” y pidió un adelanto electoral. Una hipótesis también respaldada por Berlusconi y por la “cuarta pata” de la coalición, el Partido Demócrata (PD, centroizquierda).

El pasado lunes, después de que el M5S no votara la misma medida en la Cámara Baja, Draghi acudió ante el presidente de la República, Sergio Mattarella, algo que podría repetirse hoy. Los analistas apuntan que las tensiones en el seno de la coalición aumentan por la inminencia de la campaña electoral de las elecciones generales, el próximo año.

Quien exige sin medias tintas un adelanto electoral es Meloni, jefa de los ultras Hermanos de Italia y que, como única oposición al Gobierno, crece en todos los sondeos, situada en la mayoría como principal fuerza del país. “Guerra, pandemia, inflación, pobreza creciente, recibos más caros, aumento de las materias primas, riesgos de aprovisionamiento energético, crisis alimentaria. Y el Gobierno 'de los mejores' está inmóvil con juegos de palacio. Basta, piedad”, tuiteó Meloni.