Dimite el ministro israelí Benny Gantz y redobla la presión sobre el Gobierno de Netanyahu

El ministro de Defensa del Gobierno de Benjamín Netanyahu en Israel, Benny Gantz, ha anunciado este domingo en una comparecencia su dimisión y ha abandonado el gabinete de guerra, un día después de que se cumpliera su ultimátum y tras conocer la operación de rescate del Ejército israelí, que ha dejado más de 270 muertos en Gaza. “Netanyahu nos impide avanzar hacia una verdadera victoria. Por esta razón, hoy abandonamos el Gobierno de Emergencia, con el corazón apesadumbrado, pero con todo el corazón”, ha dicho.

Después de reunirse con el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, Gantz ha cumplido finalmente con su aviso después de que el Ejecutivo israelí no presentara un plan posterior a la guerra de Gaza. Minutos después del anuncio, Netanyahu le ha reprochado que es “el momento de unir fuerzas” y no de abandonar: “Israel está en una guerra existencial en varios frentes. Benny (Gantz) este no es el momento de abandonar la campaña, este es el momento de unir fuerzas”, replicó Netanyahu en X.

La salida de Gantz del Gobierno de emergencia tiene un peso más simbólico que práctico. No representaría una amenaza para la coalición de Netanyahu, ya que mantiene su mayoría en el Parlamento, aunque podría tener un impacto grave sobre su gobernabilidad. El primer ministro perdería, además de a una de las figuras políticas mejor valoradas del país, el respaldo del bloque centrista que ha apoyado al Gobierno tanto de manera interna como en el extranjero, en un momento de creciente presión.

Gantz, que antes del 7 de octubre estaba en el bando de la oposición, fue el único líder que accedió a la petición de Netanyahu de formar un gobierno de unidad nacional en tiempos de guerra y logró un puesto dentro del gabinete de guerra más reducido con derecho a voto.

Pero a mediados de mayo lanzó un ultimátum a Netanyahu: abandonaría el gabinete si no anunciaba un plan de postguerra para la Franja de Gaza antes del 8 de junio. Este sábado decidió posponer su decisión un día. “Si eliges la vía del fanatismo y llevas a toda la nación al abismo, estaremos obligados a abandonar el gobierno”, avisó Gantz entonces.