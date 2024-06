La Embajada de Palestina en España homenajea a la tripulación de Open Arms que rompió el bloqueo naval a Gaza

La Embajada de Palestina en España ha homenajeado este miércoles a los voluntarios de la ong Open Arms que participaron en la misión conjunta con World Central Kitchen para llevar ayuda humanitaria a Gaza vía mar, rompiendo rompiendo un bloqueo marítimo impuesto por Israel desde 2007. Una misión que se interrumpió cuando, en el segundo viaje a la Franja y mientras se desarrollaban las operaciones de desembarco de la ayuda humanitaria traída desde Chipre en los barcos de las dos organizaciones, el ejército israelío atacó el convoy de WCK ya en territorio palestino, matando a siete trabajadores humanitarios de la ONG fundada por el chef español José Andrés.

En sencillo pero emotivo acto en la sede de la misión diplomática palestina en Madrid, uno a uno han desfilado los miembros de la organización que participaron en las dos misiones en marzo y abril y haan recibido de las manos del embajador Husni Abdel Wahed una bufanda con la bandera palestina y un diploma en reconocimiento de la labor hecha y del riesgo asumido para entregar la ayuda a la Franja. “Ustedes sí sois humanos y humanistas, esto les podía costar la vida, como les costó la vida a sus compañeros. Les podía pasar a cualquiera de ustedes, se jugaron el pellejo para intentar llegar y entregar la ayuda incondicionalmente a quien la necesita. Este es el humanismo que quiesieramos ver en todo el mundo”, ha dicho el embajador.

Entre los homenajeado estaban el fotógrafo Santi Palacios y el fundador de Open Arms, Oscar Camps. “Ha sido muy duro para todos nosotros desde entonces”, ha afirmado Camps, que se encontraba a bordo del barco de la organización frente a las costas de Gaza cuando ocurrió el ataque. “Hemos estado en Ucrania, en Siria, Y nunca vimos una destrucción como la que vimos en Gaza”, ha añadido.

“Israel ha anunciado desde un principio que hará de la Franja de Gaza un lugar no apto para la vida normal. Y lo está haciendo. Desde un principio anunció que impediría laa entrada de alimentos, medicamentos, combustible, electricidad. Y lo está haciendo. Desde el principio, ha anunciado que los palestinos tenemos tres alternativas: o someternos a la ocupación o abandonar Palestina o morir. Y lo está haciendo. Lo curioso es que hay mucho que no quieren escuchar ni ver lo que hace Israel”, ha dicho el embajador. “EE UU y buena parte de Europa cubren lo que está haciendo el estado genocida de Israel, lo cubren y protegen frente aa cualquier crítica”, ha añadido, criticando cómo hipócrita la iniziativa de EEUU de construir un muelle para trasladar ayuda a la franja, que “solo ha funcionado dos días y que hoy se ha anunciado que puede ser desmantelado porque sufre los efectos del viento y del oleaje”. También denunció que las miles de víctimas palestinas se traten como “efectos colaterales” pero “nos comprometemos a no ser como los otros que fueron víctimas y ahora son victimarios”.