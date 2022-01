El empate técnico en los sondeos entre derecha e izquierda en Portugal cambia el tono de las elecciones

Un posible empate técnico entre el Partido Socialista (PS) y el Partido Social Demócrata (PSD) ha dado una vuelta a la recta final de la campaña en Portugal, donde la derecha se ve cada vez más cerca de formar Gobierno a menos de una semana de las legislativas.

Claves de la crisis política en Portugal: "El acuerdo de izquierdas respondía a unas circunstancias muy específicas que ya no se dan"

Saber más

Este martes, un sondeo elaborado por Aximage ha dado un empate técnico a la izquierda y a la derecha, con el líder conservador Rui Rio (PSD) recibiendo el 34,4% en intención de voto y superando por primera vez al socialista António Costa, que baja hasta el 33,8%.

Las formaciones de derecha sumarían el 46,8%, medio punto más que el total de los partidos de izquierda –de acuerdo con la encuesta elaborada para varios medios lusos–, que contrasta con lo registrado en la primera semana de enero, cuando Costa alcanzó el 38,1% y Rio contaba con casi seis puntos menos.

Esto ha obligado al candidato socialista y primer ministro, António Costa, a cambiar radicalmente su campaña, abandonar su petición de mayoría absoluta y abrirse a coaliciones de izquierda. Costa ha reconocido este martes que "parece que a los portugueses no les gusta" la mayoría absoluta, después de caer en las encuestas.

En una entrevista concedida a la emisora pública "Antena 1", el candidato socialista ha defendido que si los portugueses le dan la victoria "construirá soluciones", pero ha evitado adelantar si es posible una nueva "jerigonza" con la izquierda: "No es el momento de especulaciones", ha dicho. En 2019, Costa ganó las elecciones en minoría y optó por gobernar en solitario en una legislatura que se rompió el pasado 27 de octubre, tras el rechazo al Presupuesto en el Parlamento.

Tampoco ha querido dar como totalmente ciertos los sondeos, al alegar que los resultados no están garantizados hasta que se cuenten los votos, por lo que es constante la petición a sus simpatizantes para que voten.

La derecha celebra

La derecha ve cada vez más probable su victoria con un pacto entre el Partido Social Demócrata (PSD) y el CDS-Partido Popular. Mientras, el partido ultraderechista Chega promete ganar terreno pese a que son pocos los que quieren pactar abiertamente con esta fuerza política, aunque no han marcado ninguna línea roja. Según el sondeo, sería la tercera fuerza más votada con el 8%, pero con un punto menos que la pasada encuesta.

Ha sido un empate casi anunciado, ya que los sondeos prácticamente diarios difundidos en Portugal iban mostrando cómo el PSD iba ganando terreno en la intención de voto, lo que ha vuelto cada vez más agresivos los mensajes de la derecha para acaparar el voto.

Este martes, el candidato conservador ha asegurado que Costa está "en la inminencia de perder las elecciones" y le ha pedido que "pierda con dignidad". "Espero que él aproveche los últimos días para, en el caso de que pierda, que es probable, que pierda con dignidad. Que no ande ahora aquí a amedrentar a las personas", ha defendido Rio en declaraciones a periodistas tras un acto en Beja.

Además, ha criticado que pueda darse una nueva "jerigonza" entre el Partido Socialista, el Bloco de Esquerda y los comunistas, ya que la falta de apoyos de estas fuerzas para aprobar el Presupuesto de 2022 generó estas elecciones anticipadas.

Movilización

Las dos principales formaciones de izquierda también han bajado en el último sondeo. El Bloco de Esquerda (BE) se ha dejado ocho décimas hasta el 6,6% y la coalición CDU del Partido Comunista y Los Verdes han caído tres décimas hasta el 4,5%. Catarina Martins, del BE, ha llamado a la participación y ha expuesto que "si la izquierda vota, seguramente la derecha no será Gobierno".

Mientras tanto, cerca de 400 personas han firmado un manifiesto, al que se han sumado figuras como los escritores António Lobo Antunes y João de Melo, en apoyo al líder socialista en las elecciones del 30 de enero. Para los firmantes, la crisis política abierta por el rechazo a los Presupuestos de 2022 era "innecesaria, prescindible y peligrosa", sobre todo en contexto de pandemia, según ha recogido el periódico "Expresso".

“Tratemos de hacer de las próximas elecciones legislativas una gran oportunidad para evitar que se repita lo ahora ocurrido, generando con nuestro voto soluciones estables y duraderas, creando condiciones para enfrentar las dificultades y hacer lo urgente, sin más dilaciones ni pérdidas de tiempo”, han argumentado en el texto.

En total, en estas elecciones hay 10,8 millones de portugueses llamados a las urnas, aunque las altas cifras de abstención registradas en anteriores comicios (alcanzando incluso el 60% en las presidenciales de 2021) hacen dudar sobre los niveles de participación, así como los indecisos, que rondan el 30%.

El pasado domingo, día 23 de enero, se pudo ejercer el voto anticipado, que solicitaron cerca de 300.000 portugueses y que registró una participación superior al 85% en Lisboa y Oporto.