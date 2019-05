Los Verdes ganan fuerza en Europa y serán clave para formar mayorías

El mensaje de los miles y miles de adolescentes que durante meses se han manifestado en todo el mundo contra el cambio climático ha llegado al Parlamento Europeo. Los Verdes llegan a los 70 escaños y serán un bloque clave para legislar en la UE.

La "ola verde" ha conseguido el segundo puesto en Alemania, solo por detrás de la formación de la actual canciller, Angela Merkel, y escala hasta el tercer puesto en una Francia dividida entre la extrema derecha y el centrismo de Emmanuel Macron.

En Reino Unido, el partido verde, que además es europeísta, ha superado al partido conservador y se queda en cuarta posición, justo detrás de los laboristas con más de un 12% de los votos.

En Irlanda, el partido verde, que hasta ahora no había tenido representación, entra con fuerza y empata con Izquierda Comunitaria Europea en la segunda posición, con el 15% de los votos. El primer ministro conservador, Leo Varadkar, ha felicitado en su cuenta de Twitter a la formación y se ha comprometido a incorporar varias demandas climáticas en su agenda.

I want to congratulate the Greens on a very good election. It’s a very clear message from the public that they want us to do more on climate action - and we’ve got that message. That’s going to require lots of changes on individual level, community level and Govt level.