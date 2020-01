Los incendios de Australia tiñen de marrón los glaciares de Nueva Zelanda

Tras la exposición a las cenizas procedentes de los incendios forestales de Australia, la nieve de los glaciares de Nueva Zelanda se ha tornado de color marrón. Según un experto consultado por The Guardian, el incidente podría aumentar el deshielo de los glaciares hasta un 30% durante esta temporada.

El miércoles, varias zonas de la Isla del Sur amanecieron con una neblina anaranjada y un sol rojizo, después de que el humo de las llamas de Victoria y de Nueva Gales del Sur, las regiones australianas más afectadas por los incendios, se desviara hacia el este el martes por la noche, asfixiando muchas partes de la isla durante la mayor parte del día.

So here’s a wee timelapse I took this morning from my house showing the weird sky caused by smoke from the Aussie bushfires as it passes over Portobello. Totally weird day in the Deep South! ⁦@MetService⁩ #weather#NewZealandpic.twitter.com/9y6TEMSIdk