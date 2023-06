Hallan muerto en su celda al terrorista de EEUU Ted Kaczynski, conocido como Unabomber

Ted Kaczynski, el terrorista estadounidense conocido como Unabomber, ha sido encontrado muerto en su celda en Carolina del Norte. Kaczynski tenía 81 años y cumplía una pena de cadena perpetua tras declararse culpable de asesinato en 1998.

Kaczynski permanecía en una prisión de máxima seguridad pero había sido trasladado a una unidad médica hace casi dos años por problemas de salud.

El terrorista, uno de los más conocidos de EEUU, permaneció huido durante casi 20 años hasta que fue detenido. Fue condenado por la muerte de tres personas y por dejar más de una veintena de heridos por las 16 cartas bomba que envió entre los años 1978 y 1995.

Justo antes de ser identificado, Kaczynski envió un manuscrito a los medios estadounidenses en los que amenazó con seguir enviando cartas bomba si no publicaban el texto. También había amenazado con perpetrar atentados en aviones. The New York Times y The Washington Post accedieron, según informa ABC News, mientras eran asesorados por el FBI y el Fiscal General estadounidense.

Kaczynski había estudiado en Harvard a la edad de 16 años y obtuvo un doctorado en Matemáticas en la Universidad de Michigan.