Las reacciones internacionales por la sangrienta represión de Israel a las protestas en la frontera con Gaza

Los enfrentamientos en las protestas que han tenido lugar este lunes en Gaza contra el traslado de la Embajada de EEUU de Tel Aviv a Jerusalén se han saldado con la muerte de 55 manifestantes palestinos y más de 2.700 heridos como consecuencia de los disparos de soldados del Ejército israelí. La escalada de la violencia en la frontera entre el enclave palestino e Israel ha provocado toda una oleada de reacciones por parte de la comunidad internacional, que en su mayoría rechazan el uso desproporcionado de la fuerza por parte de los militares israelíes.

El Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD, por sus siglas en inglés) -conformado por un grupo de expertos internacionales independientes- ha emitido este lunes un comunicado en el que sus miembros manifiestan su "alarma" y "extrema preocupación" ante "el uso desproporcionado de la fuerza" por parte del Ejército israelí, que ha causado la muerte de 55 palestinos este lunes.

También han expresado sus dudas de que muchos de los palestinos fallecidos "realmente supusieran una amenaza" en el momento que fueron disparados por los soldados israelíes y han instado al Gobierno del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a poner fin de manera inmediata a la violencia.

Por su parte, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, ha criticado a través de Twitter lo que ha calificado de "indignantes violaciones a los Derechos Humanos" por parte de Israel, que ha asegurado que "deben finalizar ya". Por otro lado, ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional, que según Zeid, "debe asegurar la Justicia a las víctimas" y exigir responsabilidades.

“Shocking killing of dozens, injury of hundreds by Israeli live fire in #Gaza must stop now. The right to life must be respected. Those responsible for outrageous human rights violations must be held to account. The int'l community needs to ensure justice for victims” – #Zeid. pic.twitter.com/hBb7825Sp8