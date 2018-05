18 palestinos muertos y cientos de heridos en las protestas en Gaza por la embajada de EEUU en Jerusalén

Dieciocho palestinos han muerto y cientos –más de 900, según el Ministerio de Sanidad de Gaza– han sido heridos por fuego israelí en las protestas en la frontera de Gaza contra el traslado de la Embajada de EEUU de Tel Aviv a Jerusalén y con motivo de la Marcha del Retorno, que reclama el derecho de los refugiados a volver a sus hogares.

Quince de los fallecidos ya han sido identificados y el nombre de otros tres aún se desconoce.

El primer muerto ha sido identificado como Anas Qudieh, un joven de 21 años que ha fallecido por un impacto de bala al este de Jan Yunis, al sur del enclave. Poco después ha fallecido otro joven, Musab Abu Leila, de 28 años, en las manifestaciones en el este de Yabalia, al norte de la Franja de Gaza. También ha fallecido un menor de edad: Izaldin Musa Al Samak, de 14 años.

Por su parte, el servicio de emergencias Media Luna Roja –un servicio local equivalente a Cruz Roja– cifra el número de heridos en 390. De estos 253 han sido heridos de bala, 28 por metralla procedente de los disparos, 68 atendidos por inhalación de gases y unos 41 por golpes y contusiones.

Fadi Abu Salah, a double amputee, is among the 16 civilians killed by Israeli fire today in #Gaza during #GreatReturnMarch on eve of #Nakba70. This is the second double amputee targeted & killed by Israeli snipers since December in Gaza pic.twitter.com/4yYQlBoHog