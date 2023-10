Entra un segundo convoy de 17 camiones con ayuda humanitaria a Gaza desde Egipto

Un segundo convoy de camiones con ayuda humanitaria ha entrado este domingo en la Franja de Gaza por el paso fronterizo del sur con Egipto, según ha retransmitido en directo la cadena egipcia Al Qahera. El canal egipcio señala que el convoy está compuesto por 17 camiones, cifra que también ha publicado la agencia Reuters citando fuentes de seguridad.

El sábado entraron los primeros 20 camiones con ayuda humanitaria tras alcanzar un acuerdo entre Egipto, Israel y EEUU. El volumen de esos suministros equivale solo a un 4% de las importaciones diarias que entraban a Gaza antes de las hostilidades, según ha informado la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de los Asuntos Humanitarios (OCHA). El subsecretario general de la ONU para emergencias y asuntos humanitarios ha señalado que es “imperativo” aumentar la entrada a 100 camiones por día.

El embajador palestino en España, Husni Abdel Wahed, afirmó esta semana que esta operación “es un engaño de Israel para presentarse con magnanimidad” ante la comunidad internacional. No son suficientes 20, ni 200 ni 2000 camiones. No queremos limosnas ni de Israel ni de nadie. Solo con nuestros recursos podemos sobrevivir“, ha dicho. ”Hay que recordar por qué faltan alimentos, combustibles, medicamentos y agua; y es por el bloqueo de Israel. Ni siquiera nos permite tener nuestros propios generadores ni explotar nuestra agua subterránea para sobrevivir“.

Mientras tanto, Israel ha intensificado desde este fin de semana sus bombardeos sobre la Franja de Gaza para preparar la siguiente fase de la guerra, cuyo objetivo es eliminar a Hamás. “Hemos aumentado los ataques y hemos matado decenas de terroristas en Gaza ciudad”, ha señalado este domingo el portavoz del Ejército israelí, Daniel Hagari.

El Ministerio de Sanidad de la Franja afirma que 4.651 personas han muerto desde que Israel inició sus bombardeos, el 40% menores de edad. El portavoz del ministerio ha señalado también que 266 palestinos han fallecido en las últimas 24 horas. “Intensificaremos los ataques para minimizar los peligros a nuestras fuerzas en las siguientes fases de la guerra. Vamos a aumentar los ataques desde hoy”, había advertido Hagari.

Desde el sábado, Israel ha lanzado nuevos folletos y mensajes a los teléfonos de la población civil en el norte de Gaza. En ellos, el Ejército eleva el tono y les pide que se desplacen al sur. “Advertencia urgente a los residentes de Gaza. Vuestra presencia al norte de Wadi Gaza os pone en peligro. Aquel que elija no salir hacia el sur puede ser identificado como un cómplice de organización terrorista”, advierte el mensaje. Sin embargo, el Ejército ha publicado un comunicado en el que dice que “aclara” que no tiene “intención de considerar terroristas a aquellos que no han evacuado”.

This is the leaflet. pic.twitter.com/KmgKgcLbDp — Bel Trew (@Beltrew) October 22, 2023

Israel pidió al inicio de la guerra el desplazamiento de toda la población civil del norte de Gaza hacia el sur en un llamamiento que afectaba a 1,1 millones de personas. Sin embargo, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de los Asuntos Humanitarios (OCHA) informaba este sábado que hay familias desplazadas que están volviendo al norte “debido a los bombardeos y a la incapacidad de cubrir las necesidades básicas en el sur”. Los ataques continúan de norte a sur en toda la Franja. Sin embargo, Hagari ha dicho este domingo que las fuerzas armadas han creado las condiciones humanitarias adecuadas en el sur de la Franja.

La orden inicial de evacuación fue ampliamente criticada. “La transferencia forzosa de población constituye un crimen contra la humanidad y el castigo colectivo está prohibido bajo el derecho internacional humanitario”, señaló entonces la relatora de la ONU sobre los derechos de las personas desplazadas, Paula Gaviria Betancur. “Es inconcebible que más de la mitad de la población de Gaza pueda atravesar una zona de guerra sin consecuencias humanitarias devastadoras, especialmente cuando se les ha privado de suministros esenciales y servicios básicos”.

Israel lanzó su ofensiva tras un ataque de Hamás que dejó 1.400 muertos y 212 rehenes, la mayoría de ellos civiles.

La OCHA calcula actualmente que hay 1,4 millones de desplazados en Gaza, lo que supone más de la mitad de la población. 566.000 están en refugios de la agencia de la ONU UNRWA. Aproximadamente 101.250 personas se refugian en iglesias, hospitales y otros edificios públicos en Gaza ciudad, que Israel considera el núcleo de Hamás.

“Seguimos atacando objetivos con énfasis en Ciudad de Gaza y sus alrededores, pero en toda la Franja de Gaza, preparando la siguiente fase de la guerra”, ha señalado el portavoz militar israelí.

Al menos el 42% (164.756) de todas las viviendas en la Franja de Gaza han sido destruidas o dañadas, según el Ministerio de Vivienda de la zona. Hasta este jueves, la Organización Mundial de la Salud (OMS) había documentado 62 ataques a servicios sanitarios, incluyendo 19 hospitales y 23 ambulancias. Siete hospitales en Gaza ciudad y el norte de la Franja se han visto forzados a cerrar por la falta de suministros y las órdenes de evacuación de Israel. Hasta este sábado, 29 escuelas de la UNRWA se han visto azotadas por los ataques y ocho de ellas se utilizaban como refugios para personas desplazadas. Una de ellas ha sido directamente atacada dejando al menos 8 desplazados muertos.

“Cada edificio que cae en Gaza es un edificio desde el que Hamás ejecuta sus actividades terroristas. Lo hacen sabiendo que nos veremos forzados a atacar estos edificios”, ha afirmado Hagari.

El comandante del ejército terrestre de Israel, Tamir Yedai, se ha reunido estos días con las tropas durante su preparación para la “entrada terrestre” en Gaza, según ha señalado el Ejército israelí en redes sociales.

Ataques en Cisjordania

Las Fuerzas de Defensa de Israel han informado en las primeras horas de este domingo que aeronaves del ejército han bombardeado una mezquita de Jenin, en Cisjordania, que según ellos servía como “infraestructura terrorista subterránea”. La Autoridad Palestina ha informado de dos fallecidos en el ataque.

Según el medio local Haaretz, la mezquita atacada, denominada Al-Ansar, está situada en el interior del campo de refugiados de la localidad cisjordana. Conforme a lo dicho por el ejército, esta célula estaba planeando llevar a cabo un ataque “inminente” y había sido responsable de una serie de ataques en los últimos meses.

El Ejército ha señalado que el ataque se ha llevado a cabo desde una aeronave, sin especificar si fue un helicóptero o un avión de combate. Por la munición utilizada, algunos medios apuntan a un avión de combate, lo que supondría el primer bombardeo de este tipo en Cisjordania en dos décadas.

Los dos fallecidos en la mezquita se suman a otros dos palestinos muertos por ataques de Israel esta noche en Cisjordania. Con ellos son ya 89 los muertos en el enclave palestino desde el 7 de octubre.