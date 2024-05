Negacionismo, machismo y nostalgia del franquismo: polémica por las palabras del Dúo Dinámico

Ramón Arcusa y Manuel de la Calva, integrantes del conocido grupo Dúo Dinámico, han recibido la Medalla de Honor de la SGAE tras una carrera de 65 años, y han concedido por ese motivo una entrevista al periódico El Mundo. Los cantantes de Resistiré se explayan en dicha entrevista sobre temas polémicos y despliegan opiniones claramente machistas, negacionistas del cambio climático o nostálgicas de “tiempos mejores” durante la dictadura de Francisco Franco. Las respuestas de los músicos han generado polémica en las redes sociales.

“El cambio climático por culpa de los humanos es sin duda el timo más universal jamás perpetrado”, dice Arcusa en el texto, tras asegurar que no es fan de la Agenda 2030, de la que asegura que es un relato de la ONU. “Me recuerda al de la pandemia en España que jamás existió”, añade. El propio músico sabe, mientras responde a las preguntas del periodista, que su opinión es, como poco, polémica. “El relato está tan extendido que es difícil contestarlo sin que te manden a la horca”, opina.

“Otra cosa que me enfada”, continúa su compañero de grupo, “es que haya triunfado el relato feminista radical y haya conseguido que muchas mujeres nos vean a todos los hombres como asesinos, violadores y maltratadores”. De la Calva habla de “continuación de la especie”. “No exagero, no hay más que ver algunas manifestaciones de jóvenes feministas. La consecuencia tremenda es lo que eso supone para la continuación de la especie”, dice, antes de “agradecer” a la exministra de Igualdad, Irene Montero, y a su exsecretaria de Estado, Ángela Rodríguez Pam, su trabajo. “A las mujeres no les hace falta el empoderamiento. Desde tiempos inmemoriales tienen el mando a distancia para controlar a los hombres y todos sabemos cuál es”, añade el músico.

Como es de esperar, las redes sociales, y en especial X, la antigua twitter, han explotado contra estos comentarios. Muchos critican y denuncian los comentarios de los recién galardonados, otros utilizan el humor para dejar sus palabras en evidencia.

La pareja de músicos repasa su discografía y su larga trayectoria durante la entrevista. También le dan un repaso a la historia de España. “Sí que leíamos y a veces se comentaban cosas pero que eran como lejanas: había maquis en las montañas no sé dónde, había gente en la cárcel... Sabíamos que había habido una guerra y que Franco pregonaba su paz. Para los mortales no politizados, la vida en esos años era plácida, con más seguridad que hoy”, hace memoria De la Calva. Unas líneas antes, Arcusa habla sobre la mili obligatoria: “Qué bien les hubiera sentado la mili a Rufián, a Iglesias, a Puigdemont y a muchos políticos”.

Los usuarios de la red social X protestan ante la visibilidad que la pareja ha recibido con sus opiniones para las que, consideran, no están autorizados. “Yo lo que no entiendo es a quién le interesa la opinión del Dúo Dinámico sobre cuestiones científicas como para llevarlo a titular su entrevista. Es tan irrelevante como la mía”, dice uno de ellos. “De hecho, puede que sólo con el tinte de pelo de uno del Dúo Dinámico ya se haya reducido dos mil años la vida del planeta”, bromea otro.

Como muchos otros artistas de las décadas previas al año 2000, los integrantes de Dúo Dinámico atacan también los géneros de música más popularizados actualmente, escuchados mayoritariamente por la población joven: “No nos gusta ni el reguetón, ni el rap ni el trap. Pero allá cada cual. Cada generación tiene derecho a tener y a sufrir la música que quiera”.

Entre sus comentarios, los músicos también hablan sobre la libertad de prensa y los bulos. “Lo que está claro”, afirma Arcusa, “es que la primera víctima actualmente es la verdad con el bulo como arma, y eso lo vemos especialmente en la política, la que practica este Gobierno, por ejemplo”.