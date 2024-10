Milei despide a su canciller por votar en contra del embargo a Cuba en la ONU

El presidente Javier Milei despidió a su canciller Diana Mondino luego de que Argentina votara la condena al embargo estadounidense a Cuba en la Asamblea de la ONU. El voto lógico del gobernante ultraderechista, alineado a Estados Unidos e Israel, hubiera sido en contra de la resolución y contradiciendo la postura histórica del país. Mondino tiene un reemplazante que resulta previsible en este contexto: Gerardo Werthein, actual embajador argentino en Washigton DC.

La política exterior de Milei ha resultado errática en once meses de gobierno y la salida de Mondino, una economista liberal de derecha, es paradójica: refuerza el giro conservador. En el mundo han visto azorados que Argentina no firmara la declaración del G20 sobre igualdad de género y calentamiento global y que se opusiera a la Agenda 2030 de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. Nunca había ocurrido que apareciera el nombre “Falklands” en un comunicado de Cancillería; tampoco que se distribuyera material con un mapa argentino en el que no se vieran las Islas Malvinas-que el Ministerio luego asumió como errores-.

Macartismo a diplomáticos

El voto en rechazo al bloqueo a Cuba rebasó el vaso en la Casa Rosada con la canciller. La Oficina del Presidente anunció la “renuncia” de Mondino y explicó las razones sin lugar para dudas: “Nuestro país se opone categóricamente a la dictadura cubana”. Según el comunicado, “la Argentina atraviesa un período de cambios profundos y esta nueva etapa exige que nuestro cuerpo diplomático refleje en cada decisión los valores de libertad, soberanía y derechos individuales que caracterizan a las democracias occidentales”. Se abrirá una suerte de macartismo hacia el interior del Ministerio de Relaciones Exteriores. El ejecutivo anunció que “iniciará una auditoría del personal de carrera de la Cancillería, con el objetivo de identificar impulsores de agendas enemigas de la libertad”.

Lo novedoso hasta la salida de Mondino era que la zigzagueante diplomacia argentina había decidido conservar uno de sus posicionamientos históricos. En Nueva York, Argentina fue uno de los 187 países que rechazaron el bloqueo contra la isla. El contundente respaldo tuvo solo dos países en contra: ni más ni menos que Israel y Estados Unidos, y la abstención de Moldavia.

De la misma manera que Cuba consigue año a año un respaldo contundente de la ONU para poner fin al bloqueo, Argentina suele conseguir el pronunciamiento del Comité de Descolonización para que Gran Bretaña abra una mesa de diálogo sobre Malvinas. El gobierno cubano siempre acompañó a Argentina en su reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas, una bandera que Milei y la hasta ahora canciller minimizaron en los primeros meses de gobierno.

“Improvisación e impericia”

“La improvisación y la impericia en la política exterior se ve en espejo de iguales características en la política económica” señala el analista político Atilio Boron, a elDiario.es. “Una política exterior de alineamiento absoluto con EEUU e Israel, de ruptura con la integración de América latina, neocolonial, en donde se renuncia a toda soberanía sobre las Islas Malvinas”, sostiene el profesor de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Avellaneda. Y agrega Boron: “Mondino estuvo al frente de Cancillería en la serie de controversias que hubo con España, China, Brasil, Colombia: la política exterior de Milei fue un medio para insultar a líderes que consideró ´zurdos´y ´comunistas´”.

Vale destacar que la crisis desatada por los improperios de Milei contra Pedro Sánchez en Madrid, en el pasado mes de mayo, recién por estos días pareciera aplacarse. El gobierno español anunció este martes el nombramiento de Joaquín María de Arístegui Laborde como embajador en Buenos Aires.

Un puente hacia Trump

La votación en contra del bloqueo económico tendría incluso una lógica dentro del pensamiento ultraliberal de Milei, ya que La Libertad Avanza (partido gobernante) debería oponerse al asedio comercial y económico que Estados Unidos le impone a la isla desde 1962 y que, según el gobierno cubano, le costó entre marzo de 2023 y febrero de 2024 un pérdida de a 5.056,8 millones de dólares.

En la previa del comunicado oficial y sin que hubiera un pronunciamiento de Diana Mondino, Milei dejó un mensaje claro al compartir un tuit de la diputada del PRO Sabrina Ajmechet. “Orgullosa de un gobierno que no banca ni es cómplice de dictadores. Viva #CubaLibre”, escribió la diputado y docente de la UBA, todo un mensaje para Mondino.

Según confirmó primero el vocero presidencial, Manuel Adorni, y luego la Oficina del Presidente, Gerardo Werthein, embajador argentino en Washigton DC, será el que reemplazará a Mondino. Tal nombramiento va en línea con congraciarse aún más con el país del Norte. Milei ya se ha posicionado a favor de Donald Trump en las elecciones del 5 de noviembre. “Espero verlo otra vez, la próxima como presidente” le dijo el mandatario argentino al magnate republicano en febrero, durante la conferencia del CPAC en Washington. Werthein coordinó los seis viajes privados que realizó Milei a EEUU, para reunirse con empresarios, entre los Elon Musk.

El designado nuevo canciller es un empresario por herencia familiar. Como integrante del holding que lleva su apellido desarrolló negocios en la agricultura, energía, sector inmobiliario, telecomunicaciones, industria alimenticia y la salud. En paralelo, participó de la gestión pública y fue titular del Comité Olímipico Argentino durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri y parte del de Alberto Fernández. Hace tres años dejó el Grupo Werthein y es accionista del diario El Cronista y el multimedio uruguayo El Observador, que ahora tiene una radio de nombre homónimo en Buenos Aires, afín al oficlalismo.